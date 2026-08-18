Почему школы отказываются принимать детей в первый класс

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на пресс-конференции в правительстве 18 августа 2026 года рассказала, как проходит прием детей в первый класс, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в мае, когда только стартовал прием заявлений в первый класс, в социальных сетях появились сообщения о том, что в Астане родители получают отказы из-за переполненности школ и нехватки мест. Они поинтересовались, как решилась эта ситуация и куда в итоге распределяют детей.

"В этом году прием был организован через платформу. Изначально были технические моменты, в том числе отказы, связанные с тем, что какие-то документы были предоставлены неправильно. Но сейчас все урегулировано. Да, родитель имеет право выбирать организацию образования. Это общее положение определено законом, но есть правила, которыми установлен порядок приема. Если проектная мощность организации образования не позволяет принять ребенка, то школа, конечно, уже не может его зачислить, потому что существуют определенные санитарно-эпидемиологические требования, которые необходимо соблюдать", – сообщила Шынар Акпарова.

По ее словам, в такой ситуации, с учетом пожеланий родителей, дети могут быть зачислены в близлежащие школы.

"В этом году мы планируем принять в первый класс около 380 тыс. детей. Прием заявлений продолжается до 31 августа, поэтому все дети будут зачислены в первый класс по мере поступления заявлений", – заверила вице-министр.

18 августа 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в настоящее время в Казахстане работают более 8 тыс. школ, в которых обучаются 4,1 млн учащихся. Более 5 тыс. школ расположены в сельской местности.