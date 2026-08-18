Полиция переведена на усиленный режим в Алматы: названа причина
Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок", в рамках которого комплексные силы полиции переведены на усиленный режим несения службы, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 18 августа 2026 года, объявила пресс-служба Департамента полиции (ДП) мегаполиса:
"На площади Абая состоялся единый развод, в ходе которого проверили готовность личного состава, служебного транспорта и специальной техники".
Отмечается, что полицейские усилят патрулирование улиц, мест массового пребывания граждан, дворов и других участков, требующих повышенного внимания.
"Перед личным составом поставлены конкретные задачи – обеспечить безопасность граждан, предупредить правонарушения и преступления, своевременно пресекать любые противоправные действия. Важно не только оперативно реагировать на уже совершенные правонарушения, но и работать на опережение", – подчеркнул начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов.
По его словам, каждый сотрудник полиции "должен четко понимать свою ответственность за безопасность жителей и гостей Алматы".
17 августа 2026 года в ДП Алматы напомнили о важном запрете, который касается каждого. Речь – о ношении одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах.
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