Полиция переведена на усиленный режим в Алматы: названа причина

В Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок", в рамках которого комплексные силы полиции переведены на усиленный режим несения службы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 августа 2026 года, объявила пресс-служба Департамента полиции (ДП) мегаполиса:

"На площади Абая состоялся единый развод, в ходе которого проверили готовность личного состава, служебного транспорта и специальной техники".

Отмечается, что полицейские усилят патрулирование улиц, мест массового пребывания граждан, дворов и других участков, требующих повышенного внимания.

"Перед личным составом поставлены конкретные задачи – обеспечить безопасность граждан, предупредить правонарушения и преступления, своевременно пресекать любые противоправные действия. Важно не только оперативно реагировать на уже совершенные правонарушения, но и работать на опережение", – подчеркнул начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов.

По его словам, каждый сотрудник полиции "должен четко понимать свою ответственность за безопасность жителей и гостей Алматы".

17 августа 2026 года в ДП Алматы напомнили о важном запрете, который касается каждого. Речь – о ношении одежды, препятствующей распознаванию лица в общественных местах.