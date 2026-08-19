Полицейское усиление объявлено в Астане

В Астане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

ОПМ стартовало с целью поддержания общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, а также обеспечения безопасности людей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Полицейские усилили меры по обеспечению правопорядка на улицах и в других общественных местах. Основное внимание уделяется предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, обеспечению безопасности граждан и оперативному реагированию на нештатные ситуации", – говорится в сообщении.

Так, в рамках ОПМ сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль марки Haval. За рулем находился 28-летний мужчина. Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами.

Нарушителя привлекли к ответственности, а автомобиль поместили на коммунальную стоянку. Материалы направлены в суд для принятия решения.

"Полиция Астаны призывает жителей и гостей столицы соблюдать установленные правила, уважать окружающих и при возникновении угрозы безопасности и происшествий незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам полиции", – обратились стражи порядка.

Отметим, что в Алматы полицию тоже перевели на усиленный режим.