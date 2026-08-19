#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Общество

Полицейское усиление объявлено в Астане

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:14 Фото: polisia.kz
В Астане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

ОПМ стартовало с целью поддержания общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, а также обеспечения безопасности людей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Полицейские усилили меры по обеспечению правопорядка на улицах и в других общественных местах. Основное внимание уделяется предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, обеспечению безопасности граждан и оперативному реагированию на нештатные ситуации", – говорится в сообщении.

Так, в рамках ОПМ сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль марки Haval. За рулем находился 28-летний мужчина. Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами.

Нарушителя привлекли к ответственности, а автомобиль поместили на коммунальную стоянку. Материалы направлены в суд для принятия решения.

"Полиция Астаны призывает жителей и гостей столицы соблюдать установленные правила, уважать окружающих и при возникновении угрозы безопасности и происшествий незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам полиции", – обратились стражи порядка.

Отметим, что в Алматы полицию тоже перевели на усиленный режим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
16:12, Сегодня
Штормовое предупреждение объявлено в Алматы
Мотополиция, полицейские мотоциклы, полицейские на мотоциклах, сотрудники полиции на мотоциклах
11:20, 27 апреля 2026
В Алматы объявлено очередное полицейское усиление
Машины полиции, полицейские автомобили, полиция, патрульные машины
10:10, 12 сентября 2025
Усиленные рейды начались по всему Казахстану: в МВД назвали причину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов
16:18, Сегодня
"Вернётся в бой, жаждущий крови": Томпсон верит в лучшую версию Рахмонова после камбэка
Жайдар Мукат
16:08, Сегодня
Четыре борчихи из Казахстана потерпели поражения на чемпионате мира в Словакии
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
16:01, Сегодня
Vseprosport.ru отдаёт предпочтение Рыбакиной в 1/8 финала в Цинциннати против Шнайдер
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
15:42, Сегодня
В Актау начали строительство нового многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: