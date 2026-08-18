Новые дороги и выход на БАКАД: аким Алматы назвал сроки открытия важных магистралей

Аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход строительства пробивок основных магистралей до границы города и далее до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД), сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 18 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы:

"На объектах параллельно с выкупом оставшихся земельных участков ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций и подготовке основания дорожного полотна. По мере готовности отдельных участков движение будет открываться поэтапно".

Отмечается, что Дархан Сатыбалды поручил профильному управлению и подрядным организациям обеспечить уже в сентябре проезд:

по пробивке пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы города,

по обоим участкам пробивки ул. Толе би – от ул. Яссауи до ул. Ашимова и далее до границы города,

а также на первом участке пробивки ул. Жубанова – от ул. Карьерной до границы города.

По пр. Абая поставлена задача в текущем году обеспечить выход на БАКАД.

Глава города отметил, что данные проекты являются приоритетными для развития транспортной инфраструктуры Алматы и находятся на его постоянном контроле.

22 июля 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда проверил, как продвигается строительство радиальных дорог, которые соединят проспекты Абая, Рыскулова и улицу Саина с Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Тогда отмечалось, что готовность объектов составляет около 50%. По словам градоначальника, новые магистрали значительно улучшат транспортную связанность Алматинской агломерации и помогут разгрузить основные въезды в город. Аким поставил задачу открыть проезд до БАКАД по пробивкам пр. Абая и ул. Саина уже в этом году.