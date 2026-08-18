#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Общество

Новые дороги и выход на БАКАД: аким Алматы назвал сроки открытия важных магистралей

Алматы, магистрали, БАКАД, пробивка, открытие, сроки, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 17:01 Фото: Instagram/akimat_almaty
Аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход строительства пробивок основных магистралей до границы города и далее до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД), сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 18 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы:

"На объектах параллельно с выкупом оставшихся земельных участков ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций и подготовке основания дорожного полотна. По мере готовности отдельных участков движение будет открываться поэтапно".

Отмечается, что Дархан Сатыбалды поручил профильному управлению и подрядным организациям обеспечить уже в сентябре проезд:

  • по пробивке пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы города,
  • по обоим участкам пробивки ул. Толе би – от ул. Яссауи до ул. Ашимова и далее до границы города,
  • а также на первом участке пробивки ул. Жубанова – от ул. Карьерной до границы города.

По пр. Абая поставлена задача в текущем году обеспечить выход на БАКАД.

Глава города отметил, что данные проекты являются приоритетными для развития транспортной инфраструктуры Алматы и находятся на его постоянном контроле.

22 июля 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда проверил, как продвигается строительство радиальных дорог, которые соединят проспекты Абая, Рыскулова и улицу Саина с Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Тогда отмечалось, что готовность объектов составляет около 50%. По словам градоначальника, новые магистрали значительно улучшат транспортную связанность Алматинской агломерации и помогут разгрузить основные въезды в город. Аким поставил задачу открыть проезд до БАКАД по пробивкам пр. Абая и ул. Саина уже в этом году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
БАКАД
12:41, 23 апреля 2026
Какие ключевые магистрали Алматы доведут до БАКАД
дороги, машины, горы
15:07, 22 июля 2026
Когда откроют выезды к БАКАД по Абая и Саина: акимат Алматы сделал заявление
БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога
17:21, 26 февраля 2026
Важное изменение для водителей произошло на БАКАД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
16:40, Сегодня
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:22, Сегодня
"Греко-римлянин" из Армении завершил выступление казаха Нурдаулета Рахмана на ЧМ-2026
Ислам Махачев
16:17, Сегодня
Экс-чемпион Адесанья заявил, что Махачев доказал своё превосходство в UFC
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:01, Сегодня
Казахстанский "классик" Марлан Бакаев потерпел фиаско в судьбоносной для себя схватке на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: