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Общество

Абая и Саина до БАКАД: как проходит пробивка улиц Алматы – появились кадры с места

Алматы, дороги, строительство, пробивка, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 09:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом пробивки проспекта Абая и улицы Саина до Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), а также с другими проектами развития дорожной сети, сообщает Zakon.kz.

Подробности 4 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе акимата южной столицы:

"На Абая и Саина продолжаются выкуп земельных участков, перенос инженерных сетей и строительство основания дороги. Основная задача – завершить работы, необходимые для запуска движения, до конца года".

Отмечается, что пробивка радиальных дорог до БАКАД имеет важное значение для транспортного развития Алматы и агломерации.

Проекты реализуются в соответствии с поручениями главы государства.

Также сообщается, что глава города осмотрел пробивку Жубанова, Северного кольца, Хмельницкого и Муканова.

По этим проектам ответственным поручено ускорить выкуп земель и перенос коммуникаций, чтобы перейти к строительным работам.

Развитие дорожной сети продолжается с учетом роста транспортной нагрузки и потребностей города.

Вместе с тем акимат поделился видео рабочего объезда дорожных объектов: пробивка пр. Абая и ул. Саина, а также улиц Жубанова, Хмельницкого, Муканова и Северного кольца.

2 октября 2026 года стало известно, что в Алматы появится новая роща. Основные работы планируется завершить в 2027 году.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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