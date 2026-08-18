Может ли De Montfort University (DMU) Kazakhstan проводить набор студентов, рассказал Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 18 августа 2026 года прокомментировал ситуацию вокруг De Montfort University (DMU) Kazakhstan, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили министра прояснить информацию о якобы приостановлении лицензии и блокировке счетов вуза, которая ранее появилась в социальных сетях.

"Это один из первых британских университетов, который пришел в Казахстан, – в 2021 году они начали свою деятельность в Алматы, первый выпуск состоялся в прошлом году. 200 выпускников было. Он был создан на основе постановления правительства, но без государственного финансирования", – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, сотрудники ведомства уже встретились с представителями университета.

"Есть гражданский спор между университетом и одним из лиц, которые инвестировали, – это частный университета (? – Прим. ред.) и сам вуз заинтересован: позиция вуза такая, чтобы было решение суда. Решение суда уже принято – они выплачивают эти деньги, и этот спор хозяйственный на этом заканчивается. При этом он не влияет на лицензию. Поэтому он может продолжать свою деятельность. До начала учебного года этот спор будет урегулирован. На набор детей этот спор не влияет. Мы посмотрели – в принципе на учебный процесс этот спор никак не влияет", – заявил глава Миннауки.

18 августа 2026 года Саясат Нурбек рассказал о планах по сокращению продолжительности обучения в вузах.