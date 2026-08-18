Вдовец Улданы Мырзуан хотел отказаться от статуса потерпевшего: что решил суд

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 августа 2026 года адвокат вдовца погибшей фельдшера Улданы Мырзуан попросил исключить его доверителя из числа потерпевших, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Мурат Мауметов заявил в суде ходатайство об исключении своего подзащитного из числа потерпевших и передаче права представлять интересы погибшей другому лицу.

"На момент смерти... он являлся ее супругом, и в связи с наступлением ее смерти был признан представителем потерпевшей по уголовному делу. Вместе с тем Зейнел не возражает против того, чтобы права потерпевшего по настоящему уголовному делу осуществлялось... осуществляла мать потерпевшей – Умарова. (...) В настоящее время мать умершей супруги Умарова признана потерпевшей и является ее близким родственником. В связи с достигнутыми между ними соглашениями мать желает осуществлять права потерпевшего по настоящему делу", – озвучил адвокат.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Часть участников процесса, включая мать погибшей, поддержали заявленное ходатайство. Остальные оставили решение на усмотрение суда, однако один из представителей потерпевшей стороны попросил перед разрешением этого вопроса допросить вдовца.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Гособвинитель, в свою очередь, напомнил, что, согласно части 1 статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса, если на признание потерпевшими претендуют несколько лиц, все они могут быть признаны потерпевшими либо по соглашению между ними права потерпевшего может осуществлять один из них.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он указал, что в материалах уголовного дела имеется постановление о признании матери погибшей потерпевшей. В связи с этим прокурор попросил удовлетворить ходатайство, посчитав его обоснованным, поскольку мать погибшей не возражает и может представлять интересы потерпевшей стороны.

"Суд, выслушав мнение участников процесса, на месте постановил: по ходатайству представителя потерпевшего Зейнела отказать и разъяснить, что с данным ходатайством представитель потерпевшего вправе обратиться после его допроса в ходе главного судебного разбирательства", – озвучила судья.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня, 18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.