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Общество

Свой лифт из квартиры на улицу сделал казахстанец для дочери с инвалидностью

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 07:50 Фото: pexels
Казахстанец Самиголла Ганиев соорудил для дочери с диагнозом ДЦП личный лифт из квартиры второго этажа, сообщает Zakon.kz.

Теперь 33-летняя Гульберген может спускаться на улицу каждый день, передает "Astana TV". Она самая старшая среди пятерых детей.

Современный грузоподъемник оснащен видеокамерой, освещением и даже кодовым замком. Лифт имеет грузоподъемность 250 кг, а расстояние до первого этажа – 3 метра 80 сантиметров.

Все началось после очередной прогулки дочки с мамой.

"Жена как раз дочку поднимала на второй этаж и спина заболела. Попросила придумать какой-нибудь подъемник. Начал искать во всем Казахстане. Вышел Рудный. Сказали не делаем. Потом перезвонили и сказали, что на заказ сможем сделать", – поделился личной историей многодетный мужчина.

На изготовление, транспортировку и установку подъемника потребовалось чуть меньше месяца и около 4 млн тенге. Но заботливый отец пошел еще дальше. Чтобы Гульберген было комфортно, он соорудил еще и балкон из собственной комнаты.

11 августа 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили, как и на какой срок назначают инвалидность в Казахстане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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