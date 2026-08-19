Свой лифт из квартиры на улицу сделал казахстанец для дочери с инвалидностью

Казахстанец Самиголла Ганиев соорудил для дочери с диагнозом ДЦП личный лифт из квартиры второго этажа, сообщает Zakon.kz.

Теперь 33-летняя Гульберген может спускаться на улицу каждый день, передает "Astana TV". Она самая старшая среди пятерых детей.

Современный грузоподъемник оснащен видеокамерой, освещением и даже кодовым замком. Лифт имеет грузоподъемность 250 кг, а расстояние до первого этажа – 3 метра 80 сантиметров.

Все началось после очередной прогулки дочки с мамой.

"Жена как раз дочку поднимала на второй этаж и спина заболела. Попросила придумать какой-нибудь подъемник. Начал искать во всем Казахстане. Вышел Рудный. Сказали не делаем. Потом перезвонили и сказали, что на заказ сможем сделать", – поделился личной историей многодетный мужчина.

На изготовление, транспортировку и установку подъемника потребовалось чуть меньше месяца и около 4 млн тенге. Но заботливый отец пошел еще дальше. Чтобы Гульберген было комфортно, он соорудил еще и балкон из собственной комнаты.

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