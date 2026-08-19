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Общество

Выборы в Курултай – со вкусом: актюбинские кондитеры выпустили лимитированную серию десертов

торт, выпечка, кондитерская, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 10:28 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В регионе проходит серия интересных общественных и креативных инициатив, объединенных одной темой – предстоящим важным событием. На этот раз она добралась и до кондитерских витрин города, сообщает Zakon.kz.

Актюбинские кондитеры подготовили лимитированную серию десертов, посвященную выборам. В тематическую коллекцию вошли торты, сладкие изделия и национальное лакомство жент, оформленные в единой стилистике.

Так привычный повод для чаепития превратился в еще один способ рассказать о предстоящем событии.

При этом представители кондитерской сферы – не первые, кто поддержал инициативу. Ранее к информационной кампании присоединились десятки заведений общественного питания и предприятий сферы услуг.

В городе появились брендированные кофейные стаканчики и упаковка, тематическое оформление продукции и другие элементы, которые помогают сделать тему предстоящих выборов заметной в повседневной жизни.

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Айсулу Омарова
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