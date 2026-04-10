Касым-Жомарт Токаев рассказал, когда пройдут выборы в Курултай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения ученых, озвучил дату проведения выборов в Курултай. Он заявил, что считает крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для страны, сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства подчеркнул, что сразу же после вступления Конституции в силу будет подписан Указ о проведении выборов в однопалатный Курултай.

"Выборы состоятся в августе 2026 года". Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что специально говорит об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании.

"Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями. Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной "перестройки" всей политической системы Казахстана. При этом, как мною уже неоднократно отмечалось, крайне важно, чтобы проводимые нами политические и экономические преобразования были тесно увязаны с положительными "ментальными" переменами в обществе". Касым-Жомарт Токаев

До этого Токаев обратился к ученым с благодарностью. В своей речи президент указал, что в основе всех достижений человечества лежит труд ученых.