Казахстанцам показали, как найти нужную услугу в новой версии eGov.kz
В ней казахстанцам подробно показали, как им можно найти нужную государственную услугу в новой версии электронного правительства.
"В eGov 3.0 обновился подход к поиску государственных услуг. Теперь пользователь может найти нужную услугу несколькими способами в зависимости от своего запроса", – отметили в НИТ.
При этом, судя по комментариям, пользователи продолжают жаловаться на новую версию eGov:
- "А на смартфоне как?"
- "Почему я не могу зайти в eGov?"
- "Старая версия eGov была намного удобнее".
- "Status code didn't fall within the given range – вот так выходит, не могу зайти".
- "Не работает профиль, слетела регистрация телефона. Зарегистрировать по новой телефон не могу, код приходит, пишет ошибка валидации данных".
- "Никак не найти! Заявления пишешь – сбрасывает! То карта какая-то не открывается, то видео не того, якобы, формата! Позорное и нервное приложение!"
В НИТ ответили практически на каждый комментарий. Казахстанцев заверили, что портал и мобильное приложение eGov mobile работают в штатном режиме. Тех, у кого возникли проблемы с авторизацией, призвали попробовать зайти снова. Если же проблема повторится, пользователям рекомендовали написать в НИТ и отправить скриншот ошибки.
Но в НИТ все же признали наличие ошибки с номером телефона.
"Проверили информацию: номер телефона зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Если в профиле отображается сообщение о том, что номер не зарегистрирован, данная ошибка сейчас известна и находится в работе. При этом она не влияет на получение услуг, ее можно проигнорировать и продолжить пользоваться сервисами eGov.kz", – ответили в НИТ.
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