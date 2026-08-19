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Общество

Казахстанцам показали, как найти нужную услугу в новой версии eGov.kz

eGov.kz, новая версия, сайт, поиск, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:16 Фото: Instagram/egov.kz
Накануне, 18 августа 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") поделилась полезной информацией касательно новой навигации по государственным услугам на обновленном портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

В ней казахстанцам подробно показали, как им можно найти нужную государственную услугу в новой версии электронного правительства.

"В eGov 3.0 обновился подход к поиску государственных услуг. Теперь пользователь может найти нужную услугу несколькими способами в зависимости от своего запроса", – отметили в НИТ.

При этом, судя по комментариям, пользователи продолжают жаловаться на новую версию eGov:

  • "А на смартфоне как?"
  • "Почему я не могу зайти в eGov?"
  • "Старая версия eGov была намного удобнее".
  • "Status code didn't fall within the given range – вот так выходит, не могу зайти".
  • "Не работает профиль, слетела регистрация телефона. Зарегистрировать по новой телефон не могу, код приходит, пишет ошибка валидации данных".
  • "Никак не найти! Заявления пишешь – сбрасывает! То карта какая-то не открывается, то видео не того, якобы, формата! Позорное и нервное приложение!"

В НИТ ответили практически на каждый комментарий. Казахстанцев заверили, что портал и мобильное приложение eGov mobile работают в штатном режиме. Тех, у кого возникли проблемы с авторизацией, призвали попробовать зайти снова. Если же проблема повторится, пользователям рекомендовали написать в НИТ и отправить скриншот ошибки.

Но в НИТ все же признали наличие ошибки с номером телефона.

"Проверили информацию: номер телефона зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Если в профиле отображается сообщение о том, что номер не зарегистрирован, данная ошибка сейчас известна и находится в работе. При этом она не влияет на получение услуг, ее можно проигнорировать и продолжить пользоваться сервисами eGov.kz", – ответили в НИТ.

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12 августа казахстанцам рассказали и наглядно показали новую версию портала электронного правительства. Но обновленный портал им не понравился, и они призвали вернуть старую версию eGov.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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