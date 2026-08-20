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Общество

150 тысяч сообщений за четыре дня через SMS-бластер: что раскрыли в Астане

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
В Астане при координации столичной прокуратуры раскрыта деятельность группы лиц, занимавшейся массовой рассылкой фишинговых сообщений с целью завладения персональными данными и денежными средствами казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 20 августа 2026 года, поделились в прокуратуре столицы:

"В январе текущего года иностранный гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии за денежное вознаграждение привлек местного жителя для организации противоправной деятельности на территории РК. К преступной схеме привлечены другие лица, обеспечивавшие работу оборудования".

По данным надзорного органа, злоумышленники использовали "SMS-бластер" – устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи и позволяющее осуществлять массовую рассылку сообщений в обход систем фильтрации операторов.

"В результате за четыре дня направлено порядка 150 тыс. фишинговых SMS-сообщений абонентам операторов Beeline, Kcell и Activ от имени известных компаний с предложениями об обмене бонусов. При переходе по ссылке пользователи перенаправлялись на поддельный сайт, где им предлагалось ввести персональные и банковские данные, включая реквизиты платежных карт, CVV и SMS-код подтверждения".Прокуратура Астаны

Отмечается, что злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.

"Агентством РК по финансовому мониторингу SMS-бластер изъят, проведенная экспертиза показала, что аппарат является специальным техническим средством, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 399 УК РК, то есть "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации".Прокуратура Астаны

Как сообщается, четверо подозреваемых лиц находятся под стражей, досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК не подлежит разглашению.

19 августа 2026 года прокурор Управления прокуратуры Астаны Талант Калиев рассказал, как мошенники обманывают казахстанцев. Он назвал самые распространенные схемы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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