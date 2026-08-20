Бизнес назвал главные проблемы в Казахстане: что изменилось за пять лет

Условия работы компаний меняются вместе с экономикой. Одни трудности исчезают или уходят на второй план, другие становятся заметнее, а некоторые сохраняются годами. Это хорошо видно при сравнении результатов опросов Нацбанка за разные годы, сообщает Zakon.kz.

Как чувствует себя бизнес сегодня

Во II квартале 2026 года в мониторинге Нацбанка участвовали 3 507 предприятий реального сектора. Малые предприятия составили 54% выборки, средние – 27,3%, крупные – 18,7%.

Большинство участников имеют нормальное или устойчивое финансовое состояние. Доля предприятий с критическим состоянием составила 27,8%. При этом размер компании заметно влияет на результат: среди малых таких "тревожных" предприятий 33,8%, среди средних – 22,4%, среди крупных – 15,7%.

Ожидания по итогам года также скорее положительные: 43,6% предприятий рассчитывают завершить финансовый год с прибылью, 9,7% ожидают убыток. Еще 13,5% рассчитывают выйти на сбалансированный результат, а 33,1% пока затрудняются с прогнозом.

Средняя рентабельность продаж по экономике во II квартале выросла до 24,6%. В горнодобывающей промышленности медианный показатель составил 38,1%, в обрабатывающей – 24,5%.

Объем производства во II квартале увеличился. На III квартал предприятия также ожидают рост выпуска. Средняя загрузка производственных мощностей составила 51,1%.

Для финансирования оборотных средств компании в основном используют собственные ресурсы. Такой источник указали 87,1% предприятий. В 48,2% случаев речь идет о прибыли, в 38,9% – о собственных средствах акционеров или участников. Банковские займы использовали 20,1% предприятий, еще 19,6% в отчетном периоде вообще не финансировали оборотные средства.

Проблемы бизнеса

Среди препятствий для работы предприниматели чаще всего называют налоговую нагрузку – на нее указали 37,2% предприятий. Далее идут "рыночная конкуренция" – 33,9%, "поиск покупателей" – 28,1% и "нехватка квалифицированных кадров" – 27%.

Сложность получения лицензий и разрешений отметили 21,8% респондентов. Проблемы с возвратом дебиторской задолженности назвали 16,9%, недостаточную развитость инфраструктуры – 14,9%. Доступ к финансированию оказался лишь на восьмом месте – 14,6%.

Что мешало бизнесу пять лет назад

Нынешняя расстановка проблем становится интереснее, если сравнить ее с результатами опроса пятилетней давности.

Во II квартале 2021 года главным препятствием было состояние экономики Казахстана – так ответили 34,1% участников опроса. В нынешнем перечне этой позиции уже нет. Другими словами, экономика страны сегодня выглядит намного сбалансированнее и стабильнее, чем в 2021 году. Это понятно: тогда Казахстан еще не отошел от последствий пандемии Covid-19.

Зато сегодня заметно выросли две другие проблемы. Нехватку квалифицированных кадров в 2021 году отмечали 18,1% предприятий, сейчас – 27%. Сложность получения лицензий и разрешений выросла с 11,5% до 21,8%.

Рыночная конкуренция остается одной из наиболее распространенных проблем. Пять лет назад на нее указывали 28,9% предприятий, теперь – 33,9%.

Похожая картина складывается с поиском покупателей. Доля таких ответов выросла с 22,8% до 28,1%.

Таким образом, рыночные ограничения остаются устойчивой частью предпринимательской среды. Но рядом с ними сегодня заметно чаще появляются вопросы, связанные с кадрами и регулированием.

Кредиты оказались не главным препятствием

За пять лет доступ к финансированию поднялся лишь с 11,9% до 14,6% и остался далеко от первых позиций рейтинга.

При этом стоимость заемных денег предприятия считают высокой. Средняя ставка по полученным кредитам во II квартале составила 18% в тенге и 5,1% в иностранной валюте. Приемлемой компании считают ставку 8,6% в тенге и 3,6% в валюте. Получается, что дорогие кредиты сами по себе не стали для большинства участников опроса главным ограничением.

Что же в итоге? За пять лет сильно изменилась сама структура "тормозящих моментов" для предпринимателей. В 2021 году на первом плане стояла общая экономическая ситуация. Теперь предприятия чаще говорят о конкретных условиях работы – конкуренции, кадрах и регуляторных требованиях. При этом большинство сохраняет нормальное или устойчивое финансовое состояние, а почти половина субъектов рассчитывают завершить год с прибылью.

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