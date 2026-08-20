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Финансы

Бизнес назвал главные проблемы в Казахстане: что изменилось за пять лет

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:00 Фото: freepik
Условия работы компаний меняются вместе с экономикой. Одни трудности исчезают или уходят на второй план, другие становятся заметнее, а некоторые сохраняются годами. Это хорошо видно при сравнении результатов опросов Нацбанка за разные годы, сообщает Zakon.kz.

Как чувствует себя бизнес сегодня

Во II квартале 2026 года в мониторинге Нацбанка участвовали 3 507 предприятий реального сектора. Малые предприятия составили 54% выборки, средние – 27,3%, крупные – 18,7%.

Большинство участников имеют нормальное или устойчивое финансовое состояние. Доля предприятий с критическим состоянием составила 27,8%. При этом размер компании заметно влияет на результат: среди малых таких "тревожных" предприятий 33,8%, среди средних – 22,4%, среди крупных – 15,7%.

Ожидания по итогам года также скорее положительные: 43,6% предприятий рассчитывают завершить финансовый год с прибылью, 9,7% ожидают убыток. Еще 13,5% рассчитывают выйти на сбалансированный результат, а 33,1% пока затрудняются с прогнозом.

Средняя рентабельность продаж по экономике во II квартале выросла до 24,6%. В горнодобывающей промышленности медианный показатель составил 38,1%, в обрабатывающей – 24,5%.

Объем производства во II квартале увеличился. На III квартал предприятия также ожидают рост выпуска. Средняя загрузка производственных мощностей составила 51,1%.

Для финансирования оборотных средств компании в основном используют собственные ресурсы. Такой источник указали 87,1% предприятий. В 48,2% случаев речь идет о прибыли, в 38,9% – о собственных средствах акционеров или участников. Банковские займы использовали 20,1% предприятий, еще 19,6% в отчетном периоде вообще не финансировали оборотные средства.

Проблемы бизнеса

Среди препятствий для работы предприниматели чаще всего называют налоговую нагрузку – на нее указали 37,2% предприятий. Далее идут "рыночная конкуренция" – 33,9%, "поиск покупателей" – 28,1% и "нехватка квалифицированных кадров" – 27%.

Сложность получения лицензий и разрешений отметили 21,8% респондентов. Проблемы с возвратом дебиторской задолженности назвали 16,9%, недостаточную развитость инфраструктуры – 14,9%. Доступ к финансированию оказался лишь на восьмом месте – 14,6%.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:00

Фото: Zakon.kz

Что мешало бизнесу пять лет назад

Нынешняя расстановка проблем становится интереснее, если сравнить ее с результатами опроса пятилетней давности.

Во II квартале 2021 года главным препятствием было состояние экономики Казахстана – так ответили 34,1% участников опроса. В нынешнем перечне этой позиции уже нет. Другими словами, экономика страны сегодня выглядит намного сбалансированнее и стабильнее, чем в 2021 году. Это понятно: тогда Казахстан еще не отошел от последствий пандемии Covid-19.

Зато сегодня заметно выросли две другие проблемы. Нехватку квалифицированных кадров в 2021 году отмечали 18,1% предприятий, сейчас – 27%. Сложность получения лицензий и разрешений выросла с 11,5% до 21,8%.

Рыночная конкуренция остается одной из наиболее распространенных проблем. Пять лет назад на нее указывали 28,9% предприятий, теперь – 33,9%.

Похожая картина складывается с поиском покупателей. Доля таких ответов выросла с 22,8% до 28,1%.

Таким образом, рыночные ограничения остаются устойчивой частью предпринимательской среды. Но рядом с ними сегодня заметно чаще появляются вопросы, связанные с кадрами и регулированием.

Кредиты оказались не главным препятствием

За пять лет доступ к финансированию поднялся лишь с 11,9% до 14,6% и остался далеко от первых позиций рейтинга.

При этом стоимость заемных денег предприятия считают высокой. Средняя ставка по полученным кредитам во II квартале составила 18% в тенге и 5,1% в иностранной валюте. Приемлемой компании считают ставку 8,6% в тенге и 3,6% в валюте. Получается, что дорогие кредиты сами по себе не стали для большинства участников опроса главным ограничением.

Что же в итоге? За пять лет сильно изменилась сама структура "тормозящих моментов" для предпринимателей. В 2021 году на первом плане стояла общая экономическая ситуация. Теперь предприятия чаще говорят о конкретных условиях работы – конкуренции, кадрах и регуляторных требованиях. При этом большинство сохраняет нормальное или устойчивое финансовое состояние, а почти половина субъектов рассчитывают завершить год с прибылью.

Ранее мы рассказали, почему банки Казахстана стали охотнее кредитовать малый и средний бизнес.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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