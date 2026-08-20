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Общество

Предупреждение казахстанцам: какие настройки в телефоне нужно проверить прямо сейчас

приложения на телефоне, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 12:43 Фото: gov.kz
Устанавливаемые на мобильные телефоны приложения нередко запрашивают разрешение на доступ к определенным данным. И это может сыграть злую шутку в случае взлома серверов разработчика приложения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2026 года предупредили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"При установке приложения многие пользователи автоматически соглашаются на запрашиваемый доступ, не оценивая, действительно ли он необходим для работы сервиса. В результате десятки установленных программ могут получать доступ к камере, микрофону, контактам, геолокации, файлам и другим данным", – отмечают в АРРФР.

Но избыточные разрешения повышают риск утечки персональной информации, ее неправомерного использования и мошеннических атак.

Какие данные могут запрашивать приложения?

В зависимости от функционала приложения могут запрашивать доступ к:

  • геолокации – для определения местоположения устройства;
  • камере и фотогалерее – для создания фото и видео или доступа к сохраненным файлам;
  • микрофону – для записи и передачи аудио;
  • контактам – для доступа к телефонной книге;
  • файлам и памяти устройства – для работы с документами и другими файлами;
  • звонкам и SMS – в том числе для чтения сообщений с кодами подтверждения;
  • уведомлениям – для отправки сообщений, которые могут содержать персональную информацию.

При этом важно учитывать, что необходимость предоставления каждого разрешения должна соответствовать функционалу приложения. Например, калькулятору или фонарику в большинстве случаев не требуется доступ к контактам, SMS или геолокации.

Чем опасен избыточный доступ?

Если приложение или инфраструктура его разработчика подвергнется кибератаке, полученные данные могут быть скомпрометированы и использованы злоумышленниками.

В частности, информация может применяться для:

  • подготовки персонализированных фишинговых атак;
  • социальной инженерии и мошенничества;
  • получения доступа к другим аккаунтам;
  • создания детализированного цифрового профиля пользователя;
  • неправомерного распространения или коммерческого использования персональных данных.

Особое внимание следует уделять приложениям, которые запрашивают разрешения, не связанные с их основными функциями.

Какие разрешения стоит ограничить в первую очередь?

Геолокация. Для приложений, которым постоянное определение местоположения не требуется, рекомендуется выбирать режим "При использовании приложения" либо полностью отключать доступ.

Камера и микрофон. Предоставляйте доступ только тем приложениям, которым он действительно необходим для работы.

Контакты и файлы. Ограничивайте доступ, если функционал приложения не предполагает работу с телефонной книгой или документами.

Когда стоит насторожиться?

Пересмотрите необходимость использования приложения, если:

  • запрашивает большое количество разрешений, не связанных с его функционалом;
  • отсутствует достоверная информация о разработчике;
  • приложение скачано из неизвестного или неофициального источника;
  • сервис содержит чрезмерное количество навязчивой рекламы или всплывающих окон;
  • приложение без очевидной необходимости требует доступ к SMS, контактам, платежным или другим конфиденциальным данным.
"Помните: персональные данные являются ценной информацией, которая может использоваться злоумышленниками для подготовки целевых мошеннических атак. Не предоставляйте приложению больше доступа, чем необходимо для работы. Регулярная проверка разрешений – простая привычка, которая помогает защитить персональные данные и повысить уровень цифровой безопасности", – обращаются к казахстанцам в АРРФР.

Казахстанцев ранее предупредили о том, что им могут позвонить с сообщением об окончании срока действия ЭЦП. Это звонки от мошенников.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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