Отключили свет, нет воды или не убирают двор: жителям Алматы подсказали важные номера
Фото: pexels
Пресс-служба акимата Алматы сегодня, 20 августа 2026 года, обратилась к горожанам с полезной информацией, которую призвали сохранить, сообщает Zakon.kz.
Из нее следует, что каждый день жители южной столицы сталкиваются с разными городскими проблемами:
- отключили воду или электричество,
- не работает уличное освещение,
- во дворе нужна уборка,
- затянулся ремонт дороги,
- возникли вопросы по общественному транспорту.
Чтобы в нужный момент не искать, куда обратиться, сохраните эту памятку с полезными контактами.
Куда обращаться алматинцам: полезная памятка на каждый день
19 августа 2026 года сообщалось, что аэропорт Алматы станет другим после модернизации. О том, какие изменения ждут пассажиров и когда закончатся работы, рассказали в акимате мегаполиса.
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