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Общество

Отключили свет, нет воды или не убирают двор: жителям Алматы подсказали важные номера

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 16:03 Фото: pexels
Пресс-служба акимата Алматы сегодня, 20 августа 2026 года, обратилась к горожанам с полезной информацией, которую призвали сохранить, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что каждый день жители южной столицы сталкиваются с разными городскими проблемами:

  • отключили воду или электричество,
  • не работает уличное освещение,
  • во дворе нужна уборка,
  • затянулся ремонт дороги,
  • возникли вопросы по общественному транспорту.

Чтобы в нужный момент не искать, куда обратиться, сохраните эту памятку с полезными контактами.

Куда обращаться алматинцам: полезная памятка на каждый день

19 августа 2026 года сообщалось, что аэропорт Алматы станет другим после модернизации. О том, какие изменения ждут пассажиров и когда закончатся работы, рассказали в акимате мегаполиса.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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