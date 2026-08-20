Отключили свет, нет воды или не убирают двор: жителям Алматы подсказали важные номера

Пресс-служба акимата Алматы сегодня, 20 августа 2026 года, обратилась к горожанам с полезной информацией, которую призвали сохранить, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что каждый день жители южной столицы сталкиваются с разными городскими проблемами:

отключили воду или электричество,

не работает уличное освещение,

во дворе нужна уборка,

затянулся ремонт дороги,

возникли вопросы по общественному транспорту.

Чтобы в нужный момент не искать, куда обратиться, сохраните эту памятку с полезными контактами.

Куда обращаться алматинцам: полезная памятка на каждый день

19 августа 2026 года сообщалось, что аэропорт Алматы станет другим после модернизации. О том, какие изменения ждут пассажиров и когда закончатся работы, рассказали в акимате мегаполиса.