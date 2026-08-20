Вышли замуж и сменили фамилию: нужно ли менять водительские права в Казахстане

В Казахстане после замужества и смены фамилии нужно менять водительское удостоверение. Об этом сегодня, 20 августа 2026 года, проинформировали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Так, в госкорпорацию обратилась одна из жительниц РК. Она рассказала, что недавно вышла замуж и поменяла фамилию. По ее словам, в водительском удостоверении указана девичья фамилия. В связи с этим она поинтересовалась, нужно ли менять права и где это сделать.

"При смене фамилии водительское удостоверение необходимо заменить, чтобы данные в нем соответствовали актуальным документам. Для этого нужно обратиться в спецЦОН или подать заявку на портале электронного правительства на замену водительского удостоверения в связи с изменением персональных данных. При себе необходимо иметь удостоверение личности и действующее водительское удостоверение", – ответили в "Правительстве для граждан".

Также казахстанке сообщили, что потребуется оплатить государственную пошлину.

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