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Общество

Мечта об учебе в Китае обернулась потерей миллионов для абитуриентки из Косшы

Студенты, ноутбук , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:41 Фото: pixabay
Житель Акмолинской области открыл творческую школу и под предлогом помощи с поступлением в китайские университеты обманул абитуриентов на 4 млн тенге. Об этом 20 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции города Косшы поступило заявление о обмане. По предварительным данным, малознакомый мужчина, пообещав местной жительнице помочь с поступлением в университет Китая, завладел ее деньгами в размере 1,7 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 31-летней житель Восточно-Казахстанской области, который год назад открыл в Косшы творческую школу. После чего начал предлагать местным жителям возможность поступления в университеты Китая. Для участия в программе им необходимо было внести денежный взнос. После чего якобы через год они смогут поступить в один из китайских вузов".ДП Акмолинской области

Позже в полицию обратились еще два человека, попавшие в аналогичную ситуацию. Таким образом, предварительный общий ущерб составил около 4 млн тенге.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют причастность подозреваемого к другим возможным эпизодам. По результатам расследования его действиям будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

В другом деле бизнесмен получил 117 млн тенге на строительство уже существующей базы отдыха в Мангистау.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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