Бизнесмен получил 117 млн тенге на строительство уже существующей базы отдыха в Мангистау

В Мангистау осужден бизнесмен за хищение бюджетных средств, выделенных на развитие туризма и строительство базы отдыха, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Мангистауской области 20 августа 2026 года рассказали, что представитель ИП "А", используя фиктивную проектно-сметную документацию с завышенными объемами выполненных работ, незаконно получил государственную субсидию в размере 117,2 млн тенге на строительство базы отдыха.

"Часть заявленных строительных работ фактически не выполнялась, а сам туристический объект был построен еще до введения мер государственной поддержки. С целью легализации преступных доходов похищенные бюджетные средства были размещены на банковском депозите, что позволило получить дополнительный доход в размере 5,6 млн тенге", – поделились в надзорном ведомстве.

Приговором Актауского городского суда бизнесмен признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана отреагировали на информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова. По словам источника, он получил 100 млн тенге от компании, заинтересованной в корректировке проекта "Капитальный ремонт канализационных сетей города Атырау".