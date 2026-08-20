Наглый ресторан хотел "присвоить" 1 млн тенге казахстанки, пока не вмешались чиновники
Об этом 20 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Казахстана. По их данным, женщина забронировала зал заранее и сразу внесла круглую сумму.
Однако из-за непредвиденных семейных обстоятельств торжество пришлось отменить. Об этом клиентка предупредила администрацию ресторана заблаговременно – почти за два месяца до запланированной даты.
Несмотря на внушительный срок, предприниматель отдавать деньги отказался, заявив, что всю сумму считает невозвратным задатком.
"Как указала потребитель в своем обращении, письменный договор между сторонами заключен не был. Кроме того, заранее ее не уведомляли об условиях, предусматривающих невозврат внесенной суммы в случае отмены мероприятия. Самостоятельно урегулировать ситуацию сторонам не удалось", – говорится в сообщении Комитета.
Специалисты изучили материалы дела и направили в адрес бизнесмена официальную претензию с предложением решить конфликт в досудебном порядке.
Оценив правовые последствия, владелец ресторана передумал и добровольно вернул клиентке весь 1 млн тенге в полном объеме.
В департаменте напоминают: при отсутствии письменного договора и предварительного уведомления об условиях невозврата удерживать деньги клиентов незаконно. При возникновении подобных споров казахстанцам советуют не отказываться от своих средств, а своевременно обращаться за правовой защитой.
Ранее сообщалось, что двух казахстанок чуть не оставили без денег и поездки во Вьетнам. Чем закончился конфликт – можно узнать по ссылке.