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Общество

Наглый ресторан хотел "присвоить" 1 млн тенге казахстанки, пока не вмешались чиновники

Фото: unsplush , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 01:14 Фото: unsplush
Жительница области Жетысу оказалась в неприятной ситуации при подготовке к семейному празднику. Оплатив залог за банкет в ресторане, она вынуждена была отменить мероприятие, однако владелец заведения категорически отказался возвращать 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Казахстана. По их данным, женщина забронировала зал заранее и сразу внесла круглую сумму.

Однако из-за непредвиденных семейных обстоятельств торжество пришлось отменить. Об этом клиентка предупредила администрацию ресторана заблаговременно – почти за два месяца до запланированной даты.

Несмотря на внушительный срок, предприниматель отдавать деньги отказался, заявив, что всю сумму считает невозвратным задатком.

"Как указала потребитель в своем обращении, письменный договор между сторонами заключен не был. Кроме того, заранее ее не уведомляли об условиях, предусматривающих невозврат внесенной суммы в случае отмены мероприятия. Самостоятельно урегулировать ситуацию сторонам не удалось", – говорится в сообщении Комитета.

Специалисты изучили материалы дела и направили в адрес бизнесмена официальную претензию с предложением решить конфликт в досудебном порядке.

Оценив правовые последствия, владелец ресторана передумал и добровольно вернул клиентке весь 1 млн тенге в полном объеме.

В департаменте напоминают: при отсутствии письменного договора и предварительного уведомления об условиях невозврата удерживать деньги клиентов незаконно. При возникновении подобных споров казахстанцам советуют не отказываться от своих средств, а своевременно обращаться за правовой защитой.

Ранее сообщалось, что двух казахстанок чуть не оставили без денег и поездки во Вьетнам. Чем закончился конфликт – можно узнать по ссылке.

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