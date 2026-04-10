Общество

Казахстанка требовала у бывшего парня 25 млн тенге за сохранность его тайн

переписка, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 14:29 Фото: pexels
25 млн тенге вымогала жительница области Жетысу у бывшего парня, угрожая распространить информацию личного характера, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 10 апреля 2026 года рассказали, что 22-летняя жительница Ескельдинского района состояла в отношениях с потерпевшим, которые впоследствии были прекращены.

"Спустя некоторое время у нее возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. Схема совершения преступления заключалась в использовании личной информации, полученной в период общения. Подозреваемая через мессенджер направляла сообщения с угрозами распространения сведений, способных нанести ущерб чести, достоинству и репутации потерпевшего. Далее, усиливая психологическое давление, она направила документ, оформленный как "соглашение о конфиденциальности", в котором потребовала передачу 25 миллионов тенге с переводом на счет третьего лица. Несмотря на отказ и объяснения потерпевшего о невозможности выплатить указанную сумму, требования продолжались, а сумма не снижалась", – рассказали в полиции.

В итоге потерпевший был вынужден перевести часть денег – 200 тысяч тенге.

По данному факту полиция продолжает расследование уголовного дела по признакам вымогательства. Подозреваемая находится под арестом.

А в Жамбылской области мужчина требовал вернуть 2,5 млн тенге, которые он в течение нескольких месяцев переводил женщине, с которой состоял в отношениях.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
