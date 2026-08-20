За массовые утечки данных казахстанцев могут ввести еще более жесткие наказания

В Казахстане могут в очередной раз ужесточить ответственность за слив сведений граждан. Власти рассматривают вопрос о введении еще более строгих санкций за наиболее тяжкие нарушения, повлекшие массовые утечки информации, сообщает Zakon.kz.

О новых мерах и защите цифровых сведений казахстанцев рассказали на межведомственном совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева.

В ведомстве напомнили, что летом вступили в силу Цифровой кодекс и Закон "О кибербезопасности".

"Персональные данные это не просто массив информации в информационной системе. За каждой записью стоит конкретный человек. Поэтому защита таких данных должна восприниматься организациями не как формальное требование регулятора, а как прямая ответственность перед гражданами. Необходимо сформировать такую культуру работы с данными, при которой безопасность закладывается в процессы изначально, а не после того, как произошел инцидент", – отметил Жаслан Мадиев.

В ведомстве добавили, что проверки выявляют системные ошибки в компаниях и госорганах: там не используют шифрование, собирают избыточные сведения и передают доступы третьим лицам.

"Как показывает практика, значительная часть инцидентов связана не со сложными внешними взломами, а с человеческим фактором и несоблюдением элементарных требований информационной безопасности и защиты персональных данных. Передача учетных записей третьим лицам, использование скомпрометированных доступов, отсутствие разграничения прав доступа, неправомерная выгрузка информации и другие нарушения внутренних процедур создают прямые риски утечки данных граждан. В этой связи работодатели обязаны ежегодно проводить обучение сотрудников вопросам кибербезопасности и киберкультуры", – заявили в Министерстве.

Статистика нарушений в сфере защиты персональных данных за семь месяцев 2026 года:

За семь месяцев 2026 года зарегистрировано 90 уголовных правонарушений в сфере защиты персональных данных (на 47,7% меньше, чем годом ранее – 172 факта).

По уголовным делам уже осуждены 58 человек.

Количество привлеченных к административной ответственности выросло более чем в четыре раза.

Параллельно в стране резко усилили наказания за подобные проступки. Административные штрафы выросли втридорога: за игнорирование требований кибербезопасности придется выложить до 1000 МРП, а за халатность при работе с персональными данными – до 2000 МРП.

При этом срок давности для привлечения к ответственности продлили до одного года.

"Дополнительно рассматривается вопрос об усилении ответственности за наиболее тяжкие нарушения, повлекшие массовые утечки персональных данных. При этом задача государства заключается не только в проведении проверок и применении санкций. Важным элементом системы должен стать постоянный диалог между регулятором и владельцами и операторами баз персональных данных", – рассказали в ведомстве.

По итогам совещания руководителям всех организаций поручено взять защиту данных под личный контроль, а уполномоченным органам – вести непрерывный мониторинг Казнета для пресечения фактов продажи и слива информации.

Ранее сообщалось, что персональные данные казахстанцев из трех городов утекли в руки международному преступному каналу.