Массовая утечка данных клиентов "Додо Пицца": хакеры заявили о казахстанцах

В результате кибератаки на крупную международную сеть пиццерий "Додо Пицца" в руки хакеров попали персональные данные миллионов людей. По заявлению взломщиков, речь идет и о клиентах из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем сообщили в самой компании.

"Друзья, вчера и сегодня случилась кибератака на нашу IT-систему. Команда информационной безопасности делает все, чтобы такое больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов. Платежные данные мы не храним – они в безопасности. О произошедшем мы уведомили Роскомнадзор. Доступ злоумышленникам заблокирован, внутренняя проверка продолжается. Если вас разлогинит, не переживайте: это одна из мер по защите аккаунтов", – рассказали в компании 28 сентября 2026 года.

Как пишет Telegram-канал "База", "Додо Пиццу" взломала хакерская группировка, специализирующаяся на взломах компаний, – у айтишников якобы данные 65 млн уникальных клиентов и несколько терабайт информации.

В "Додо Пицца" официально не сообщили, получили ли хакеры доступ к базам данных клиентов из Казахстана . Но в службе поддержки компании Digital Business сообщили, что базы с информацией о клиентах распределены по странам. И, по предварительным данным, информации об утечке данных клиентов из Казахстана нет. Проверка последствий атаки продолжается.

На это отреагировали сами хакеры. Они заявили, что получили доступ и к сведениям о казахстанских клиентах пиццерии . Приведены цифры: более 59 млн уникальных заказов, 6,5 млн телефонов, 6,7 млн клиентов.

"Кстати, "Додо" пишет, что нам доступны лишь данные "части клиентов" – это ложь. На руках данные всех клиентов и всех заказов, в каждой стране, где "Додо" работает, за всю историю существования компании", – пишут хакеры.

Они также заявили, что у 53,1 млн клиентов, зарегистрированных в "Додо Пицца", когда-либо был хоть один заказ. Всего было около 860-870 млн заказов по всем странам за 15 лет работы компании, из них 744 млн (86% всех заказов) – из России. Хакеры при этом заверили, что в публичный доступ публиковать базу не будут.

Редакция обратилась в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана за комментарием по поводу сложившейся ситуации.

12 августа 2026 года в Сети появилась информация, что хакер выставил в даркнете данные 15 млн жителей Казахстана. Продавец утверждал, что получил базу после взлома госсервиса eGov. За файл хакер просил в 0,5 биткоина – около 32 тыс. долларов. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития заявили, что информация не соответствует действительности. В Министерстве внутренних дел заявили, что фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано.