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Общество

В Алматы планируют изменить нормы прописки жильцов в квартирах

Прописка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 07:44 Фото: Zakon.kz
В Алматы предлагают ограничить количество людей, которых можно прописать в одной квартире, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления занятости и социальных программ города Алматы, не больше одного человека на 15 кв. м жилой площади. Например, в квартире площадью 75 кв. м смогут жить не больше пяти человек.

"Однако близких родственников ограничения не коснутся", – говорится в репортаже телеканала "КТК".

Оказалось, что подобное ограничение уже действует в Астане. Таким образом чиновники планируют уменьшить число так называемых резиновых квартир.

Акимат уже представил проект на утверждение депутатам. Его будут обсуждать до 26 августа.

11 августа председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала, сколько жилья и когда могут получить очередники.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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