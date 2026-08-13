Токаев обсудил с главой ЦИК подготовку к выборам Курултая
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, президент подчеркнул исторический характер и особую общественно-политическую значимость текущей электоральной кампании.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность проведения выборов на основе принципа "Закон и Порядок", прозрачно и с созданием равных условий для всех участников.
Ранее сообщалось, что глава Нацбанка доложил Токаеву о состоянии финансов Казахстана.
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