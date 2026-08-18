Выборы депутатов Курултая: как будут работать зарубежные участки

Фото: Zakon.kz

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Алимбаев на брифинге в ЦИК 18 августа 2026 года рассказал, как будет проходить голосование за рубежом на выборах депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Алимбаев отметил, что избирательные участки Казахстана за рубежом полностью готовы. "Бюллетени и информационные материалы будут доставляться с 19 августа. Во всех 70 участках будут доставлены полностью 20 августа", – сказал он. Между тем, ряд участков работать не будут. "По избирательным участкам в Эфиопии, Украине и Иране. Из-за непростой обстановки в Украине и Иране избирательные участки при посольствах РК, а также по причине отсутствия избирателей в Эфиопии, было принято решение приостановить деятельность этих участков. Этот вопрос был предварительно согласован с ЦИК", – резюмировал спикер. 13 августа 2026 года эксперт сообщила, что явка на предстоящих выборах в Курултай может оказаться выше показателя парламентских выборов 2023 года.

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