В Алматы водитель BMW 66 раз грубо нарушил ПДД и накопил штрафов на 2,4 млн тенге
Фото: Instagram/almaty.prokuratura
В Алматы установили "рекордсмена" по грубым нарушениям Правил дорожного движения (ПДД). Им оказался водитель BMW, сообщает Zakon.kz.
Подробности 25 августа 2026 года раскрыли в прокуратуре южной столицы:
"Прокуратурой города выявлено транспортное средство марки BMW, водитель которого с начала текущего года совершил 66 грубых нарушений ПДД на сумму свыше 2,4 млн тенге, из них 58 – нарушение скоростного режима".
Как сообщается, в отношении водителя составлены административные протоколы, наложенные штрафы уплачены на месте.
По данным надзорного органа, за истекшие сутки на территории Алматы выявлено 1 699 нарушений ПДД, в том числе 230 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
В числе выявленных нарушений:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения – 13 фактов;
- управление транспортным средством лицом, лишенным права управления – 1;
- управление транспортным средством с подложными ГРНЗ – 2;
- нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") – 103 фактов;
- не пристегнутый ремень безопасности – 71 факта;
- выезд на полосу встречного движения – 9 фактов;
- пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 31 факта.
Кроме того, на специализированную стоянку водворено 20 транспортных средств.
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