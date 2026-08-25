В Алматы водитель BMW 66 раз грубо нарушил ПДД и накопил штрафов на 2,4 млн тенге

В Алматы установили "рекордсмена" по грубым нарушениям Правил дорожного движения (ПДД). Им оказался водитель BMW, сообщает Zakon.kz.

Подробности 25 августа 2026 года раскрыли в прокуратуре южной столицы:

"Прокуратурой города выявлено транспортное средство марки BMW, водитель которого с начала текущего года совершил 66 грубых нарушений ПДД на сумму свыше 2,4 млн тенге, из них 58 – нарушение скоростного режима".

Как сообщается, в отношении водителя составлены административные протоколы, наложенные штрафы уплачены на месте.

По данным надзорного органа, за истекшие сутки на территории Алматы выявлено 1 699 нарушений ПДД, в том числе 230 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

В числе выявленных нарушений:

управление транспортным средством в состоянии опьянения – 13 фактов;

⁠управление транспортным средством лицом, лишенным права управления – 1;

⁠управление транспортным средством с подложными ГРНЗ – 2;

нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") – 103 фактов;

не пристегнутый ремень безопасности – 71 факта;

выезд на полосу встречного движения – 9 фактов;

пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 31 факта.

Кроме того, на специализированную стоянку водворено 20 транспортных средств.

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24 августа 2026 года мы писали об алматинце, который грубо нарушил ПДД буквально на глазах у полиции. И, как оказалось, уже то, что он сел за руль – само по себе правонарушение. Подробнее – здесь.