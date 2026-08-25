Температура в Казахстане растет и жарких дней становится больше: данные за 50 лет раскрыл "Казгидромет"

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, как изменилась температура воздуха в Казахстане за последние 50 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в стране в последние десятилетия наблюдается устойчивое повышение температуры воздуха.

"За период с 1976 по 2025 год среднегодовая температура по территории Казахстана повышается примерно на 0,4°С за каждые 10 лет", – заявили в пресс-службе РГП "Казгидромет" сегодня, 25 августа 2026 года.

Специалисты уточнили, что наиболее выражено потепление весной – примерно на 0,7°С за 10 лет, а самый быстрый рост отмечается в марте – около 1,1°С за десятилетие.

"Летом температура также растет – в среднем на 0,26°С за 10 лет". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отметили метеорологи, особенно заметны изменения в западных и южных регионах страны. Например, среднегодовая температура повышается:

в Западно-Казахстанской области – примерно на 0,59°С за 10 лет ,

, в Атырауской – на 0,54°С ,

, в Мангистауской и Кызылординской областях – примерно на 0,53°С за десятилетие.

"При этом растет не только средняя температура. Увеличивается количество жарких дней, продолжительность волн жары и число теплых ночей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Поэтому, как считают специалисты, одной из наиболее значимых современных тенденций является не только общее потеплее, но и усиление температурных экстремумов.

Ранее в "Казгидромете" предоставили интересную архивную информацию о погоде по Астане, Алматы и Шымкенту. В ней специалисты рассказали, какой была погода 23 августа в трех крупнейших мегаполисах 50 лет назад, 30 лет назад и в 2026 году.