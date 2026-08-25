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Общество

Опубликован обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:24 Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Астане ожидаются дожди с грозами и град, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко до +36°С. Об этом говорится в обновленном прогнозе на 26, 27 и 28 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, ночью 0-5, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +25...+27°С.
  • 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.
  • 28 августа: переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +27...+29°С.
  • 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.
  • 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +31...+33°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +33...+35°С.
  • 27-28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +34...+36°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:24
Зима близко: снегопад охватил горы Алматы и Алматинской области

Ранее мы писали, что последние дни лета удивят Казахстан резкой сменой погоды. По данным специалистов РГП "Казгидромет", по стране 25-27 августа 2026 года одновременно ударят дожди с переходом в мокрый снег, а также повышение температуры воздуха до +35°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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