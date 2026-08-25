Опубликован обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: unsplash

В ближайшие три дня в Астане ожидаются дожди с грозами и град, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко до +36°С. Об этом говорится в обновленном прогнозе на 26, 27 и 28 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, ночью 0-5, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +25...+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, ночью 0-5, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +25...+27°С. 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С. 28 августа: переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С. Прогноз погоды по Алматы 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +27...+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +27...+29°С. 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С. 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +31...+33°С. Прогноз погоды по Шымкенту 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +33...+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +33...+35°С. 27-28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +34...+36°С. Материал по теме Зима близко: снегопад охватил горы Алматы и Алматинской области Ранее мы писали, что последние дни лета удивят Казахстан резкой сменой погоды. По данным специалистов РГП "Казгидромет", по стране 25-27 августа 2026 года одновременно ударят дожди с переходом в мокрый снег, а также повышение температуры воздуха до +35°С.

Поделитесь новостью