Алматы и Астану накроют дожди с грозами, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на ближайшие дни

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В ближайшие три дня в Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами, а в Шымкенте будет без осадков и жарко до +36°С. Об этом говорится в прогнозе на 18, 19 и 20 августа 2026 года, который Zakon.kz предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С. 19 августа: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.

переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С. 20 августа: переменная облачность, ночью дожди, грозы. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +20...+22°С. Прогноз погоды по Алматы 18 августа: переменная облачность, утром и днем небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +31...+33°С.

переменная облачность, утром и днем небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +31...+33°С. 19-20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С. Материал по теме От +37°С до +28°С: синоптики рассказали, когда жара отступит в Алматы Прогноз погоды по Шымкенту 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19..+21°С, днем +34...+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19..+21°С, днем +34...+36°С. 19-20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +34...+36°С. Материал по теме Долгожданный спад жары, сильные дожди и аномальные +41°C идут на Казахстан Ранее синоптики предоставили бюллетень погоды в Казахстане на сентябрь 2026 года. Из него следует, что осадки больше нормы прогнозируются в девяти регионах страны, температура воздуха выше нормы на 1°С – в трех областях республики. А заморозки до -6°С накроют 13 регионов РК. Подробнее – по ссылке.

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