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Общество

Алматы и Астану накроют дожди с грозами, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на ближайшие дни

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 14:33 Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами, а в Шымкенте будет без осадков и жарко до +36°С. Об этом говорится в прогнозе на 18, 19 и 20 августа 2026 года, который Zakon.kz предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.
  • 19 августа: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.
  • 20 августа: переменная облачность, ночью дожди, грозы. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +20...+22°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 августа: переменная облачность, утром и днем небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +31...+33°С.
  • 19-20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 14:33
От +37°С до +28°С: синоптики рассказали, когда жара отступит в Алматы

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19..+21°С, днем +34...+36°С.
  • 19-20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +34...+36°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 14:33
Долгожданный спад жары, сильные дожди и аномальные +41°C идут на Казахстан

Ранее синоптики предоставили бюллетень погоды в Казахстане на сентябрь 2026 года. Из него следует, что осадки больше нормы прогнозируются в девяти регионах страны, температура воздуха выше нормы на 1°С – в трех областях республики. А заморозки до -6°С накроют 13 регионов РК. Подробнее – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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