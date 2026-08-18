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Общество

Как будут оценивать знания школьников о Конституции

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:44 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на пресс-конференции в правительстве 18 августа 2026 года рассказала, как будут проверять знания школьников по некоторым предметам, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в новом учебном году в школах будут внедрены новые предметы – "Основы Конституции" для учащихся 5-7-х классов, обязательный учебный курс "Закон и Порядок" в 8-11-х классах и обязательный учебный курс "Личная безопасность" для учащихся 5-11-х классов. В этой связи они поинтересовались, будут ли по ним дети сдавать СОР и СОЧ.

"Они будут проводиться в рамках вариативного компонента и оцениваться не будут", – сказала Шынар Акпарова.

17 августа 2026 года Шынар Акпарова рассказала, изменят ли подходы для присуждения знака "Алтын белгі".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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