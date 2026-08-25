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Общество

"Алгоритм, отпусти казаха!": шутка карагандинца, попавшего в белорусский Threads, покоряет мир

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 17:40 Фото: unsplash
Ветка в Threads, созданная казахстанцем 24 августа 2026 года, с большой скоростью набирает просмотры и комментарии со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Пользователь Денис опубликовал юмористический пост:

"Меня закинуло в белорусский Тредс. Белорусы, вы прекрасны, но я вообще-то живу в Казахстане. Ребята, помогите. Я из Караганды. Хочу домой. Дайте лайк что ли. Алгоритм, отпусти казаха. Қазақты үйіне қайтарыңдар!"

За день пост набрал почти 80 тысяч просмотров и множество смешных комментариев: белорусы в шутку не хотят отпускать казахстанца из своего Threads, а казахстанцы усиленно зазывают его обратно.

  • Пошли домой. Вот стоит отлучиться, сразу потерялся.
  • Поздно! Лайкаем, белорусы.
  • Қайт үйге.
  • Э не, теперь без драников и жены от нас не уйдете..... От нас еще никто просто так не уходил.... Хотя бы с хорошим настроением.
  • Уолтер, пора домой.
  • Никуда ты не денешься от нас (пишу из Гомельской области, РБ).
  • Ты дома, не переживай.
  • Лайк из Минска.
  • Пошли обсуждать День шахтера уже, хватит рецепты драников смотреть.
  • Привет из Беларуси. А мне часто истории Казахстана попадаются. Мне даже комментарии к публикации слова казахские скинули. Вы круты и интересны, дорогие жители Казахстана.
  • Я беларус, и я год жил в казахстанском тредс!!! Артқа жол жоқ. Чувствуй себя как дома.

В какой-то момент к ветке присоединились из других городов и стран:

  • Добро пожаловать в Англию.
  • Лайк тебе из Грузии. Надо путешествовать.
  • Оставайтесь здесь, в Краснодаре.
  • Тебя занесло уже в Гамбург, парень.
  • Я вообще живу в Эстонии, но меня как-то закинуло в казахстанский threads.
  • Своих не бросаем. Возвращайтесь домой. С вами Усть-Каменогорск.
  • Потеряшка, не переживай, ты уже в Алматы.
  • Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана.
  • Ты уже в Израиле гуляешь.
"Ветка так разогналась, что я уже не успеваю всем отвечать и лайкать комментарии (комменты – это какой то отдельный вид искусства). Но сколько же здесь позитива и добра. Всем үлкен рақмет!" – прокомментировал происходящее Денис.

Пост другой казахстанки тоже набирает популярность в Сети. Она поделилась своей работой – вязаный портрет певца Димаша Кудайбергена. Видео менее чем за сутки собрало десятки тысяч реакций и тысячи комментариев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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