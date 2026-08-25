"Алгоритм, отпусти казаха!": шутка карагандинца, попавшего в белорусский Threads, покоряет мир
Фото: unsplash
Ветка в Threads, созданная казахстанцем 24 августа 2026 года, с большой скоростью набирает просмотры и комментарии со всего мира, сообщает Zakon.kz.
Пользователь Денис опубликовал юмористический пост:
"Меня закинуло в белорусский Тредс. Белорусы, вы прекрасны, но я вообще-то живу в Казахстане. Ребята, помогите. Я из Караганды. Хочу домой. Дайте лайк что ли. Алгоритм, отпусти казаха. Қазақты үйіне қайтарыңдар!"
За день пост набрал почти 80 тысяч просмотров и множество смешных комментариев: белорусы в шутку не хотят отпускать казахстанца из своего Threads, а казахстанцы усиленно зазывают его обратно.
- Пошли домой. Вот стоит отлучиться, сразу потерялся.
- Поздно! Лайкаем, белорусы.
- Қайт үйге.
- Э не, теперь без драников и жены от нас не уйдете..... От нас еще никто просто так не уходил.... Хотя бы с хорошим настроением.
- Уолтер, пора домой.
- Никуда ты не денешься от нас (пишу из Гомельской области, РБ).
- Ты дома, не переживай.
- Лайк из Минска.
- Пошли обсуждать День шахтера уже, хватит рецепты драников смотреть.
- Привет из Беларуси. А мне часто истории Казахстана попадаются. Мне даже комментарии к публикации слова казахские скинули. Вы круты и интересны, дорогие жители Казахстана.
- Я беларус, и я год жил в казахстанском тредс!!! Артқа жол жоқ. Чувствуй себя как дома.
В какой-то момент к ветке присоединились из других городов и стран:
- Добро пожаловать в Англию.
- Лайк тебе из Грузии. Надо путешествовать.
- Оставайтесь здесь, в Краснодаре.
- Тебя занесло уже в Гамбург, парень.
- Я вообще живу в Эстонии, но меня как-то закинуло в казахстанский threads.
- Своих не бросаем. Возвращайтесь домой. С вами Усть-Каменогорск.
- Потеряшка, не переживай, ты уже в Алматы.
- Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана.
- Ты уже в Израиле гуляешь.
"Ветка так разогналась, что я уже не успеваю всем отвечать и лайкать комментарии (комменты – это какой то отдельный вид искусства). Но сколько же здесь позитива и добра. Всем үлкен рақмет!" – прокомментировал происходящее Денис.
Пост другой казахстанки тоже набирает популярность в Сети. Она поделилась своей работой – вязаный портрет певца Димаша Кудайбергена. Видео менее чем за сутки собрало десятки тысяч реакций и тысячи комментариев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript