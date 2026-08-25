"Алгоритм, отпусти казаха!": шутка карагандинца, попавшего в белорусский Threads, покоряет мир

Ветка в Threads, созданная казахстанцем 24 августа 2026 года, с большой скоростью набирает просмотры и комментарии со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Пользователь Денис опубликовал юмористический пост:

"Меня закинуло в белорусский Тредс. Белорусы, вы прекрасны, но я вообще-то живу в Казахстане. Ребята, помогите. Я из Караганды. Хочу домой. Дайте лайк что ли. Алгоритм, отпусти казаха. Қазақты үйіне қайтарыңдар!"

За день пост набрал почти 80 тысяч просмотров и множество смешных комментариев: белорусы в шутку не хотят отпускать казахстанца из своего Threads, а казахстанцы усиленно зазывают его обратно.

Пошли домой. Вот стоит отлучиться, сразу потерялся.

Поздно! Лайкаем, белорусы.

Қайт үйге.

Э не, теперь без драников и жены от нас не уйдете..... От нас еще никто просто так не уходил.... Хотя бы с хорошим настроением.

Уолтер, пора домой.

Никуда ты не денешься от нас (пишу из Гомельской области, РБ).

Ты дома, не переживай.

Лайк из Минска.

Пошли обсуждать День шахтера уже, хватит рецепты драников смотреть.

Привет из Беларуси. А мне часто истории Казахстана попадаются. Мне даже комментарии к публикации слова казахские скинули. Вы круты и интересны, дорогие жители Казахстана.

Я беларус, и я год жил в казахстанском тредс!!! Артқа жол жоқ. Чувствуй себя как дома.

В какой-то момент к ветке присоединились из других городов и стран:

Добро пожаловать в Англию.

Лайк тебе из Грузии. Надо путешествовать.

Оставайтесь здесь, в Краснодаре.

Тебя занесло уже в Гамбург, парень.

Я вообще живу в Эстонии, но меня как-то закинуло в казахстанский threads.

Своих не бросаем. Возвращайтесь домой. С вами Усть-Каменогорск.

Потеряшка, не переживай, ты уже в Алматы.

Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана.

Ты уже в Израиле гуляешь.

"Ветка так разогналась, что я уже не успеваю всем отвечать и лайкать комментарии (комменты – это какой то отдельный вид искусства). Но сколько же здесь позитива и добра. Всем үлкен рақмет!" – прокомментировал происходящее Денис.

Пост другой казахстанки тоже набирает популярность в Сети. Она поделилась своей работой – вязаный портрет певца Димаша Кудайбергена. Видео менее чем за сутки собрало десятки тысяч реакций и тысячи комментариев.