Диктанты, контрольная и сочинение: повысится ли нагрузка на казахстанских школьников
Педагог-мастер общеобразовательной школы инновационного типа имени Ахмета Байтурсынулы Павлодара Жанара Жаксылыкова уточнила, что:
- диктанты с грамматическим заданием помогут оценить грамотность и владение языковыми нормами;
- контрольная работа по математике – не только умение вычислять, но и как ученик может применять знания при решении практических задач;
- сочинение и изложение помогут определить, насколько ученик понимает текст и умеет сформировать свое высказывание самостоятельно в письменной форме.
"Особое значение также имеют исследовательские и проектные задания, которые может предлагать учащимся учитель. Данные задания развивают умение анализировать информацию, сравнивать, делать выводы, обосновывать решения и представлять результат, продукт своего труда", – сказала спикер.
При этом педагог подчеркнула, что по просьбе педагогической общественности особое внимание будет уделяться развитию каллиграфических навыков.
"Все эти виды заданий будут способствовать развитию функциональной грамотности и критического мышления, поскольку требуют не только воспроизведения заданий, но и их понимание, применение, анализ и обоснование своей позиции", – заключила Жанара Жаксылыкова.
При этом представители Министерства просвещения подчеркнули, что данные формы контроля не будут создавать дополнительную нагрузку на учащихся.
Ранее первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова сообщила, что учащихся 2-4-х классов будут оценивать по-новому с 1 сентября 2026 года. Также она рассказала, что в школах вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ). Вместе с тем она уточнила, что школьников начнут оценивать по всем предметам. О том, как будет формироваться четвертная оценка, можете узнать по ссылке.