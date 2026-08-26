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Общество

Суд по делу о гибели Улданы Мырзуан: защита обвиняемой заявила об уголовном преследовании

адвокат, суд, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 11:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Защита обвиняемой по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан 26 августа 2026 года заявила ходатайство о ряде нарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Как указано в ходатайстве, защита считает, что при проведении расследования допущены существенные нарушения Уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в неполном исследовании обстоятельств, имеющих непосредственное значение для установления событий уголовного правонарушения, виновности Жубаниязовой, формой ее вины, причинной связи между ее действиями и бездействием и наступившими последствиями, а также реальной возможностью предотвратить наступление указанных последствий.

"Для разрешения настоящего ходатайства необходимо установить: сам факт наличия отдельных недочетов в расследовании, а их влияние на возможность суда определить в пределах обвинения и подготовить к рассмотрению. Согласно материалам дела, моя подзащитная Жубаниязова стала председателем ОСИ в мае 2025 года. До нее длительное время председателем ОСИ являлась Ахметова. В мае 2025 года продала принадлежащую ей квартиру в доме и передала Жубаниязовой без надлежащего акта приема-передачи документацию, при этом убеждала ее, что дом находится в хорошем состоянии. Жубаниязова, не являясь лицом, участвовавшим в проектировании или строительстве дома, не являясь подрядчиком, техническим или авторским надзором, не выполняла строительные работы, не принимала дом в эксплуатацию и не имеет специальных познаний в области инженерии и строительства в целом", – говорится в документе.

Особую обеспокоенность у защиты вызывает тот факт, что Жубаниязова на протяжении значительной части досудебного расследования имела статус свидетеля, а непосредственно на завершающей стадии была признана подозреваемой.

"В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, после чего уголовное дело практически одномоментно направляется в суд. При этом материалы дела содержат существенные недостатки в части документального оформления, изменения ее процессуального статуса, объявления постановления, проведения допросов, ознакомления с изучением экспертиз и участием защитника. Указанные нарушения ставят под сомнение соблюдение прав Жубаниязовой на защиту и не позволяют стороне защиты достоверно установить, в какой момент и на каком основании, и при соблюдении каких процессуальных гарантий она фактически стала подвергаться уголовному преследованию?" – задается вопросом сторона защиты.

Защита требует провести следующие действия:

  • в соответствии со статьей 323 вернуть уголовное дело прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона и проведения дополнительного расследования;
  • обязать устранить неполноту расследования в части установления причинной связи между действиями (бездействием) Жубаниязовой и наступившими последствиями;
  • провести дополнительную комиссионную строительно-техническую экспертизу с постановкой вопросов, изложенных в настоящем ходатайстве;
  • провести финансово-экономическую экспертизу финансово-хозяйственной деятельности ОСИ с постановкой вопросов, изложенных в настоящем ходатайстве;
  • истребовать полный комплект проектной, рабочей и исполнительной документации на здание;
  • истребовать документы о вводе здания в эксплуатацию, техническом и авторском надзоре;
  • истребовать документы об обследованиях и дефектах здания, начиная с 2017 года;
  • истребовать документацию ОСИ за период, предшествующий назначению Жубаниязовой;
  • истребовать финансово-бухгалтерскую документацию ОСИ;
  • установить обстоятельства передачи документации от прошлого ОСИ к Жубаниязовой;
  • установить лиц, которым было известно о трещинах и разрушениях, существовавших начиная с 2017 года;
  • установить точную дату избрания Жубаниязовой и дату фактического вступления ее в полномочия;
  • после выполнения указанных действий дать надлежащую правовую оценку наличию всех обстоятельств признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254;
  • в постановлении о возвращении уголовного дела указать конкретные существенные нарушения уголовно-процессуального закона и обстоятельства, подлежащие устранению при дополнительном расследовании.

Ранее защита потребовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Азамат Сыздыкбаев
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