Защита по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан потребовала отвода судьи

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 20 августа 2026 года сторона защиты по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан заявила отвод председательствующей судье Меруерт Абаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале судебного заседания адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

"Я не согласен. На сегодняшний день ущемляются права моей подзащитной. Я бы понял, если она была бы вовлечена в орбиту уголовного преследования с момента происшествия, то есть с ноября-декабря месяца. Квалификацию деяния подозреваемой ей предъявили только 20 июля. На сегодняшний день это ее право – хоть два, хоть десять адвокатов. Уважаемый суд, в законе никакой запрет не стоит. Я не прошу суд предоставить мне какое-либо исключительное преимущество, я пришел реализовать прямое требование – часть 3 статьи 336 Уголовно-процессуального кодекса", – озвучил адвокат подсудимой.

Адвокат также заявил об ущемлении прав второго защитника и сообщил, что сторона защиты на основании статей 87-89 УПК заявляет отвод председательствующей судье Меруерт Абаевой. По его словам, соответствующее заявление будет направлено через "Судебный кабинет" для рассмотрения в установленном порядке.

В данном случае суд разъясняет о том, что ваши возражения занесены соответствующим образом в протокол судебного заседания. Вместе с тем суд разъясняет участникам процесса, что в данном случае право подсудимой на защиту не нарушено, поскольку 14 августа 2026 года было известно о том, что защиту подсудимого будет осуществлять ее адвокат, которому предоставлялось время для ознакомления с материалами уголовного дела. Более того, подсудимой, также защитнику подсудимой были предоставлены копии всех материалов уголовного дела как в бумажном формате, так и на электронном носителе", – озвучила судья.

Судья отметила, что право подсудимой на защиту не нарушено. В связи с заявленным защитой отводом председательствующей в заседании объявлен перерыв.

Заявление об отводе рассмотрит судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Самат Сембаев, исполняющий обязанности председателя суда.

После перерыва адвокат подсудимой Асхат Алимов повторил ранее заявленное ходатайство и добавил, что материалы уголовного дела составляют 12 томов. По его словам, с ними уже ознакомились прокуратура, осуществлявшая надзор за расследованием в течение девяти месяцев, и сторона потерпевших. Защитник подчеркнул, что речь идет о судьбе подсудимой, поэтому ему необходимо предоставить достаточное время для полноценного ознакомления с материалами дела.

"Жубаниязова только лишь 20 июля 2026 года была признана подозреваемой, и в последующем квалифицированы ее деяния по статье 254. То есть до этого момента, уважаемый суд, в порядке статьи 78-й у нее был статус свидетеля. И в связи с этим, уважаемый суд, она не была вовлечена в орбиту уголовного преследования. Только месяц у нее был, а она толком даже сама не ознакомлена с 12 томами уголовного дела. На сегодняшний день даже квалифицированному защитнику, адвокату, за 1-2 дня ознакомиться с материалами уголовного дела, уважаемый суд, я полагаю, несостоятельно. В связи с этим я считаю, что нарушается право подсудимой на защиту, гарантированную уголовно-процессуальным законодательством и Конституцией Республики Казахстан. Поэтому в порядке статьи 87 УПК мною заявлен отвод судье", – дополнил он.

Прокуроры сочли ходатайство адвоката необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Адвокат еще одной потерпевшей также попросила отказать в удовлетворении ходатайства, отметив, что ее доверительницу необходимо допросить в первую очередь из-за проблем со слухом и предстоящего отъезда. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

После возвращения из совещательной комнаты судья Самат Сембаев отметил, что доводы защиты о заинтересованности председательствующего основаны лишь на субъективном мнении адвоката, а иных оснований для отвода представлено не было.



"При таких обстоятельствах основания, по которым суд, как считает защитник, следует отвести судью Абаеву от участия по уголовному делу, являются несостоятельными, поскольку не представлены достаточные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о личной заинтересованности судьи в исходе дела. Несогласие с решением судьи, принятым в ходе главного судебного разбирательства, производится в ином порядке, установленном уголовным процессуальным законом. Возражения на принятые решения суда могут быть изложены в апелляционных жалобах, протестах, принесенных на окончательно принятый судебный акт", – сказал он.

По его словам, заявленный отвод признан необоснованным и отклонен. Постановление обжалованию не подлежит, однако возражения на него могут быть изложены в апелляционной жалобе либо ходатайстве прокурора. После небольшого перерыва судебное заседание продолжилось допросом потерпевших.



18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.