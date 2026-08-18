Дело о гибели Улданы Мырзуан: подсудимая заявила о своей невиновности

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 августа 2026 года подсудимая по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан заявила, что не признает вину в предъявленном обвинении, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья уточнила у Сауле Жуматаевны, понятна ли ей суть предъявленного обвинения, а также выяснила ее отношение к обвинению и намерена ли она давать показания в ходе судебного разбирательства, на что подсудимая ответила: "Я считаю себя невиновной".

"Суд вам разъясняет, что вы не связаны с признанием или отрицанием вины, сделанным вами на предварительном следствии. Не обязаны отвечать на вопрос, признаете ли вы свою виновность или нет. Отказ подсудимого не может быть истолкован во вред ему. Также разъясняется, что признание своей вины и чистосердечное раскаяние являются обстоятельствами, смягчающими его ответственность и наказание. Подсудимый вправе мотивировать свой ответ. Молчание подсудимого будет истолковываться как непризнание им своей виновности", – дополнила судья.

После этого судья уточнила у подсудимой, признает ли она вину в предъявленном обвинении, а в случае непризнания – отрицает ли ее в полном объеме.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Нет, не признаю", – ответила подсудимая.

После этого суд объявил перерыв в судебном заседании до 20 августа 2026 года.

Сегодня, 18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.