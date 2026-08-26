Определенную категорию машин убирают с дорог и парковок в Астане: обращение к автовладельцам

В Астане с дорог и парковок убирают бесхозные машины. В связи с чем к автовладельцам обратились с призывом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата района "Алматы" 26 августа 2026 года показали работу по выявлению и вывозу бесхозных и длительное время не эксплуатируемых автомобилей.

"В преддверии нового учебного года особое внимание уделено территориям, прилегающим к учебным заведениям. Все бесхозные автомобили, находившиеся вблизи школ и других образовательных учреждений района, вывезены", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что такие транспортные средства не только занимают парковочные места, но и могут препятствовать свободному передвижению жителей, работе коммунальных служб, а также негативно влияют на внешний облик улиц и дворовых территорий.





"Работа по выявлению и вывозу бесхозных автомобилей будет продолжена на территории всего района. Аппарат акима района "Алматы" призывает жителей не оставлять транспортные средства на длительное время без использования и совместно поддерживать порядок и безопасность в общественных пространствах", – обратились в акимате.

В полиции Алматы ранее рассказали, как избавиться от долго "мозолящей глаза" машины, брошенной во дворе дома.