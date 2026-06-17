А он все стоит: как избавиться от брошенного во дворе автомобиля

Днем и ночью. В жару и холод. Как призрак ушедшей эпохи. Когда-то в нем ездили отдыхать, забирали детей с утренников и фотографировались для альбома, но теперь он – просто рухлядь, мешающая проезду и проходу других. Как наконец оставить его в прошлом, Zakon.kz рассказали в полиции Алматы.

И неважно, сколько десятилетий бесхозное авто уже подпирает ржавым капотом стену вашей многоэтажки. Отправить его на заслуженный покой более чем реально.

Так, по словам начальника Управления общественной безопасности Департамента полиции Алматы Тимура Ногайбаева, разукомплектованные транспортные средства (читать как "автохлам") нарушают Правила благоустройства территории южной столицы.

Обратимся к 13 параграфу документа – "Содержание территории автостоянок". В нем есть пункт 97, который гласит: "На придомовых территориях не допускается стоянка разукомплектованных транспортных средств".

"В случае выявления таких фактов необходимо позвонить на пульт "102". Мы имеем право водворить бесхозную машину на штрафстоянку и, соответственно, принять меры в отношении ее владельца", – говорит Тимур Ногайбаев.

О каких мерах речь? В соответствии со статьей 505 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов карается предупреждением либо штрафом в размере 20 МРП (86 500 тенге по состоянию на 2026 год).

Правила благоустройства – типовые, утверждены для всего Казахстана, впрочем, регионы подчас вносят корректировки. Однако тот самый параграф про содержание территории автостоянок распространяется на все города и населенные пункты нашей республики.

Между тем подходы к решению проблемы в мире разнятся.

Самый жесткий, пожалуй, в Японии. Там даже для регистрации автомобиля нужно подтвердить наличие парковочного места. "Брошенок" в Стране восходящего солнца крайне мало как минимум из-за высокой стоимости их содержания на штрафстоянках.

В Германии с владельца взыскивают расходы за эвакуацию авто. Причем, если оно признано не транспортом, а "отходом", в игру вступают уже экологические нормы, значительно ускоряющие процесс.

В Великобритании власти полагаются на сознательность жителей. Те шлют жалобы – машина эвакуируется даже без уведомления владельца, если признается явно заброшенной.

Во Франции и Италии привычку не расставаться с рухлядью "лечат" не только кнутом, но и пряником, порой предлагая выплаты за сдачу старой клячи и скидки на покупку нового "коня".

А Нидерланды и Швеция могут похвастаться продуманной системой утилизации, благодаря которой старое идет на переработку и дает жизнь новому.

В общем, мир старается бодро шагать в будущее. Надо и нам за ним поспевать.