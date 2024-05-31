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Защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 19:06 Фото: скриншот видео
На дороге Атырау – Тандай – Х. Ергалиев убирают защитные дамбы. Они были необходимой мерой для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть, сообщает Zakon.kz.

По информации Оперативного штаба по ЧС региона, Департаментом полиции установлено патрулирование с обеих сторон дороги. Передвижение грузовых машин на данном дорожном участке приостановлено.

"В связи с приходом большого объема воды на 13 км дороги "Атырау – Тандай – Х. Ергалиев" идет уборка защитных дамб для пропуска воды на противоположную сторону дороги в пойму. Мера предпринята для защиты от подтопления села Тандай, крестьянских хозяйств и зимовки "Коровник", расположенной в 4 км от дороги", – сообщили в Оперативном штабе по ЧС Махамбетского района.

На месте работают сотрудники и техника АО "НК "КазАвтоЖол".

Ранее в МСХ РК рассказали, как паводки могут повлиять на урожайность зерновых.

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