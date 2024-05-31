Защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области

Фото: скриншот видео

На дороге Атырау – Тандай – Х. Ергалиев убирают защитные дамбы. Они были необходимой мерой для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть, сообщает Zakon.kz.

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