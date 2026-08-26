Каким будет сентябрь в Алматы: когда придет осеннее похолодание и ждать ли "бабьего лета"

Осень в Алматы редко бывает предсказуемой: теплые дни могут неожиданно смениться прохладой. Влияние на погоду оказывают особенности климата и близость гор. Каким же будет первый месяц осени и когда ждать похолоданий, дождей и первых заморозков – в материале Zakon.kz.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, сентябрь в Алматы начнется с летнего тепла, однако уже в первой декаде погода заметно изменится. Дневная температура после +26+31°C может опуститься до +16+21°C, а к концу месяца ночи станут почти зимними – воздух будет остывать до +1+6°C.

Сентябрь начнется как продолжение лета

Первый месяц осени в Алматы, по предварительному прогнозу, ожидается умеренно теплым. Средняя температура составит около +17,5°C, что близко к климатической норме в +18°C.

При этом сентябрь не будет однородным: теплые периоды будут сменяться заметными волнами похолодания. Поэтому жителям города, судя по прогнозу, еще придется несколько раз переключаться с летней одежды на осеннюю и обратно.

Но долго летняя погода не задержится. Уже в первой декаде синоптики ожидают первую заметную волну похолодания.

"В течение первой декады прогнозируется заметное понижение температуры ночью до +4…+9°C, днем – до +16…+21°C. Поэтому переход от летней погоды к осенней начнется достаточно быстро, хотя отдельные теплые дни еще возможны". Даулет Кисебаев

Первое серьезное похолодание придет уже в первой декаде

Уже в течение первой декады синоптики ожидают заметное снижение температуры. Ночью столбики термометров могут опуститься до +4+9°C, а днем – до +16+21°C.

Таким образом, переход от лета к осени в Алматы в этом году может оказаться достаточно быстрым: буквально за несколько дней температура будет отличаться от начала месяца на 10 градусов и более.

При этом полностью теплую погоду сентябрь не отпустит. После первого похолодания ожидается очередная волна потепления.

В середине сентября Алматы снова прогреется

После первого похолодания Алматы снова немного прогреется.

"Во второй декаде ожидается временное потепление: ночью – до +8+13°C, днем – до +22+27°C. Затем температура вновь понизится ночью до +3+8°C, днем – до +15+20°C", – сказал представитель Гидрометцентра.

Именно этот период может стать одним из наиболее приятных отрезков сентября. Однако называть его полноценным "бабьим летом" синоптики пока не берутся.

По словам Даулета Кисебаева, предпосылки для отдельных теплых периодов есть, но месячный прогноз не позволяет заранее утверждать, что установится продолжительная сухая и солнечная погода.

После очередного потепления температура снова начнет снижаться: ночью возможны +3+8°C, днем +15+20°C.

Конец сентября будет уже по-настоящему осенним

Как отметил синоптик, в начале третьей декады еще возможен небольшой возврат тепла до +20+25°C днем и +8+13°C ночью.

Но ближе к завершению месяца осень окончательно возьмет верх. К концу сентября дневная температура может опуститься до +12+17°C, а ночью – до +1+6°C.

Именно третья декада, особенно ее конец, по прогнозу станет самым прохладным периодом месяца.

"Таким образом, разница между началом и концом месяца будет весьма ощутимой: сентябрь начнется с +31°C днем, а завершиться может холодными ночами с температурой около +1+6°C", – сказал синоптик.

При этом в самом городе воздух преимущественно будет оставаться выше нуля. Но при ясной погоде и слабом ветре возможны первые заморозки на поверхности почвы – прежде всего в южной части Алматы, предгорьях и горных районах.

В горах осень начнется раньше

Жителям предгорных районов стоит готовиться к более прохладной погоде. Из-за высоты, рельефа и ночного стекания холодного воздуха температура там снижается быстрее, чем в центральной части города.

Поэтому в предгорьях раньше возрастет вероятность туманов, заморозков и осадков.

"В предгорьях раньше возрастает вероятность заморозков, тумана и осадков, а дождь в более высоких горных районах к концу второй декады может переходить в мокрый снег (Шымбулак, БАО и Мынжилки)". Даулет Кисебаев

Будет ли сентябрь дождливым?

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Синоптики пока не ожидают ни аномально дождливого, ни засушливого сентября.

"Количество осадков в Алматы ожидается около климатической нормы. То есть сентябрь пока не прогнозируется ни аномально дождливым, ни выраженно засушливым. При этом осадки могут распределяться неравномерно: сравнительно сухие периоды будут чередоваться с кратковременными дождями". Даулет Кисебаев

Повышенная вероятность осадков и усиления ветра прогнозируется в середине первой декады, в начале и конце второй, а также в середине и конце третьей декады сентября.

Грозы возможны в начале и середине первой декады, а также в середине второй.

В начале второй декады не исключен шквал: при усилении ветра порывы могут достигать 15 м/с. В конце второй декады возможен туман.

При этом оснований заранее говорить о том, что Алматы обязательно накроют сильные ливни, пока нет.

Погода будет контрастной – перепады до 15 градусов

Еще одна характерная особенность сентября – большая разница между дневной и ночной температурой.

В отдельные дни она может составлять 10-15 градусов, особенно при ясной и сухой погоде. В предгорьях и на открытых участках местности ночное охлаждение может быть еще более заметным.

Поэтому сентябрь в Алматы, судя по прогнозу, будет месяцем, когда утром может понадобиться куртка, днем – легкая одежда, а вечером снова придется утепляться.

Прогнозируются ли температурные рекорды?

Как считает синоптик, пока оснований ожидать температурных рекордов – ни жары, ни холода – нет.

Средняя температура сентября прогнозируется близкой к климатической норме, а ожидаемые колебания в целом соответствуют характерным для этого времени года значениям.

При этом отдельные экстремальные значения полностью исключать нельзя. Насколько сильными окажутся конкретные похолодания или потепления, станет понятнее по мере приближения дат – в краткосрочных прогнозах.

Какой будет осень в Алматы?

Если судить по предварительному прогнозу на сентябрь, начало осени в Алматы будет переходным и контрастным.

Месяц начнется почти летней погодой, но затем город переживет несколько волн похолодания и потепления, а к концу сентября температура приблизится к устойчиво осенним значениям.

"Главной особенностью сентября станет постепенный переход от летнего тепла к осенней погоде и чередование потеплений с похолоданиями. В начале месяца еще возможны теплые дни, когда температура воздуха будет прогреваться до +31°C, тогда как к концу сентября ночная температура может понизиться до +1…+6°C. Следует учитывать вероятность гроз, порывистого ветра, шквала, тумана и первых заморозков на поверхности почвы", – резюмировал Даулет Кисебаев.

Синоптики подчеркивают, что месячный прогноз является консультативным и показывает общий характер погоды, а не точные условия каждого дня. Поэтому ближе к конкретным датам прогнозы будут уточняться – сначала декадные, затем недельные и трехдневные.

Таким образом, можно полагать, что алматинцам в сентябре стоит быть готовыми ко всему: от +31°C днем до первых заморозков на почве в конце месяца.