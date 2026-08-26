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Пять пар соседей-близнецов: в Шымкенте нашли необычную улицу

Дети, новорожденные, близнецы, кокон , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 12:08 Фото: pixabay
В Шымкенте есть улица, на которой проживают сразу пять пар близнецов разных возрастов, сообщает Zakon.kz.

Otyrar отмечает, что эти семьи разделяют всего несколько домов. Самым старшим близнецам – 25 лет, а младшим – всего четыре года.

Айбара и Айдара родители назвали так с пожеланием, чтобы мальчики выросли настоящими батырами. Родные сегодня различают братьев без труда, а вот незнакомому человеку понять, кто из них кто, непросто. Разница в характерах мальчиков начала проявляться еще в раннем детстве. Один рос спокойным, другой – активным. Их бабушка Енгеш Омиртайкызы говорит, что по увлечениям и поведению внуков родные уже пытаются представить, кем они могут стать в будущем.

"Спокойный очень красиво держит ручку, и мы иногда думаем: может быть, в будущем добьется успехов в учебе или творчестве. А второй любит изображать боксера – сожмет кулаки и начинает боксировать с братьями".Енгеш Омиртайкызы

Следующие героини уже окончили школу и делают первые шаги во взрослую жизнь. Мәншүк и Әлия обе увлекаются волейболом, участвовали в соревнованиях и занимали призовые места.

"Родные, одноклассники и подруги говорят, что мы совсем не похожи. Но когда приходим куда-нибудь вместе, незнакомые люди сразу спрашивают: "Вы близнецы?" Хотя близкие нас никогда не путают. Я еще со школы люблю рисовать и обычно именно я участвовала в различных конкурсах по рисованию".Мәншүк Мараткызы

Несмотря на внешнее сходство и то, что сестры росли и учились вместе, интересы у них разные. Если Мәншүк с детства увлекается рисованием, то Әлия интересуется иностранными языками. Сейчас она изучает английский и корейский, мечтает путешествовать и связывает свое будущее с профессией, которая позволит увидеть мир.

"Мне нравится изучать иностранные языки, особенно английский и корейский. В будущем хочу много путешествовать и побывать в разных странах. С детства мечтала стать стюардессой, поэтому и начала серьезно заниматься языками".Әлия Мараткызы

Айгель и Асель – самые старшие близнецы на этой улице. Им по 25 лет. Обе уже создали собственные семьи и живут самостоятельно. С детства сестры занимались музыкой и проявляли интерес к искусству.

Оказалось, что появление близнецов в их семье имеет свою историю. Прабабушка девушек родила 16 детей, причем трижды на свет появлялись близнецы. Отец Айгель и Асель Канат Калтайулы вспоминает: когда дочери были совсем маленькими, даже ему было непросто понять, кто из них кто. Различать девушек он научился, когда стали проявляться их характеры.

"Поскольку они одного возраста и были очень похожи, поначалу различать их было сложно. Особенно когда дочери были совсем маленькими, я часто их путал. Когда они подросли, у каждой начал проявляться свой характер. Именно по характеру я и научился легко их различать".Канат Калтайулы

Шымкент – один из регионов Казахстана, где довольно часто рождаются двойни и тройни. За первые шесть месяцев 2024 года здесь родились 151 двойня и три тройни.

Между тем руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов АСПиР РК Аяулым Сагынбаева 13 августа 2026 года на круглом столе Demographic Futures Survey 2026 заявила о снижении рождаемости в стране.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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