Сколько школ построили в Казахстане за последние пять лет

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции 26 августа 2026 года, рассказал, сколько школ построено в Казахстане за последние пять лет, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, "чтобы исторические изменения, определяющие будущее нашей нации, увенчались успехом, в первую очередь необходимо обновить общественное сознание".

"Особая роль в этом деле отводится представителям благородной профессии – учителям. Самые передовые технологии могут изменить мир, но изменить человека, его мировоззрение под силу только настоящему наставнику. Поэтому государство уделяет особое внимание развитию системы образования". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что за последние 7 лет финансирование этой сферы увеличилось в три раза и достигло 6,4 трлн тенге.

"За последние 5 лет построено 1120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Обновлена материально-техническая база свыше 5 тыс. сельских школ. В учебных заведениях оборудовано более 7 тыс. современных предметных кабинетов. Как известно, два года назад по моему прямому поручению началась реализация проекта "Келешек мектептері". В рамках этого проекта было возведено 217 школ на 460 тыс. учащихся. Не будет преувеличением сказать, что появился новый стандарт современных школ". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, "мы непременно продолжим строительство качественных учебных заведений во всех регионах, прежде всего, в районах, где сохраняется потребность в школьных местах".

"Это актуальная задача государственного значения. Со следующего года необходимо без всяких проволочек приступить к этой работе. В следующем году необходимо обеспечить высокие темпы строительства". Касым-Жомарт Токаев

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