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Общество

О десятикратном росте числа призеров олимпиад из сельских школ заявил Касым-Жомарт Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:19 Фото: akorda.kz
Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о достижениях сельских школьников, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "уважение к педагогу – признак, присущий именно цивилизованному обществу".

"Если мы хотим повысить качество нации, мы должны оказывать максимальную поддержку педагогам. Для меня это незыблемый принцип. В целом, для развития сферы образования сделано многое. Достигнуты конкретные результаты. В прошлом году наши школьники приняли участие в более чем 30 престижных международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав более тысячи медалей. Количество призеров республиканских олимпиад из сельских школ увеличилось в 10 раз. Таким образом, разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами значительно сокращается".Касым-Жомарт Токаев

Однако, как отметил глава государства, "почивать на лаврах рано, впереди много работы, которую нам необходимо эффективно выполнить".

"В сфере образования по сей день имеется ряд нерешенных проблем. Хотел бы отдельно остановиться на нескольких актуальных вопросах".Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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