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Общество

Касым-Жомарт Токаев подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:34 Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что "дорога к знаниям – это тернистый путь, полный вызовов и трудностей".

"Признание и плоды успеха достигаются, прежде всего, усердным трудом и полной самоотдачей. В конечном счете, нужно всегда помнить, что нас объединяет общая цель. В этой связи хочу отдельно остановиться на еще одном важном вопросе. Многие из вас, наверное, замечали, что социальные сети регулярно становятся площадкой для острых дискуссий на тему образования. Порой в споры вовлекаются бывшие и действующие ответственные работники системы образования. К сожалению, говорить о практической ценности таких обсуждений для сферы образования не приходится".Касым-Жомарт Токаев

Как считает глава государства, "вместо цивилизованного диалога мы вынуждены выслушивать эмоциональные высказывания и бахвальство".

"Даже педагогическое сообщество с трудом понимает истинный смысл подобных баталий. Безусловно, нужно беспокоиться о будущем детей и предлагать конструктивные решения. Другое дело, когда кое-кто вместо искреннего сопереживания пытается транслировать свою позицию для собственной популярности. Совершенно очевидно, что бесконечные споры не приводят к интеллектуальному росту. Надо помнить, что сейчас не время для пустых, популистских высказываний, важны реальные и практические решения".Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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