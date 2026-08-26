Касым-Жомарт Токаев подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что "дорога к знаниям – это тернистый путь, полный вызовов и трудностей".

"Признание и плоды успеха достигаются, прежде всего, усердным трудом и полной самоотдачей. В конечном счете, нужно всегда помнить, что нас объединяет общая цель. В этой связи хочу отдельно остановиться на еще одном важном вопросе. Многие из вас, наверное, замечали, что социальные сети регулярно становятся площадкой для острых дискуссий на тему образования. Порой в споры вовлекаются бывшие и действующие ответственные работники системы образования. К сожалению, говорить о практической ценности таких обсуждений для сферы образования не приходится". Касым-Жомарт Токаев

Как считает глава государства, "вместо цивилизованного диалога мы вынуждены выслушивать эмоциональные высказывания и бахвальство".

"Даже педагогическое сообщество с трудом понимает истинный смысл подобных баталий. Безусловно, нужно беспокоиться о будущем детей и предлагать конструктивные решения. Другое дело, когда кое-кто вместо искреннего сопереживания пытается транслировать свою позицию для собственной популярности. Совершенно очевидно, что бесконечные споры не приводят к интеллектуальному росту. Надо помнить, что сейчас не время для пустых, популистских высказываний, важны реальные и практические решения". Касым-Жомарт Токаев

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