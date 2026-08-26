Токаев поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и бесполезных проверок

Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил оптимизировать требования к прохождению аттестации педагогов, сообщает Zakon.kz.

Как известно, по словам президента, для оказания учителям профессиональной поддержки был создан Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу".

"Однако деятельность этой организации оставляет желать лучшего. В частности, ко мне поступает множество обращений от учителей с просьбой пересмотреть правила аттестации. Педагоги отмечают чрезмерную нагрузку и бюрократическую волокиту. В связи с этим я дал конкретное поручение оптимизировать и усовершенствовать требования к прохождению аттестации педагогов. При этом речь не идет о полном отказе от оценивания или о его усложнении". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что объективная оценка знаний является основой образовательного процесса.

"Нам нужна система, которая будет максимально понятной и открытой. Это крайне важный вопрос, его рассмотрение требует высокой ответственности и исключительного профессионализма. Профильное министерство должно изучить данный вопрос и в кратчайшие сроки представить конкретные инициативы. Целесообразно включить в программы повышения квалификации ценностные ориентиры, закрепленные в новой Конституции, а также идеи концепций "Адал азамат", "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок". Данная задача должна рассматриваться как профессиональная обязанность". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, модернизируется образовательная база данных, которая объединит все государственные сервисы и услуги, избавит учителей от рутины.

"Последний момент крайне важен. Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры. Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу". Касым-Жомарт Токаев

Мы, как подчеркнул глава государства, "давно договорились, что это недопустимо".

"Министерство просвещения и управления акиматов должны, прежде всего, работать над совершенствованием нормативно-правовой и регуляторной базы, выстраиванием эффективного учебного процесса, внимательно анализировать образовательные программы". Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.