#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Общество

"Заполонила публичное пространство": Токаев выступил против агрессивной рекламы фастфуда

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:59 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, поручил правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что агрессивная реклама фастфуда заполонила публичное пространство.

"Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны. Под наблюдением медиков находится около 7 тыс. детей с сахарным диабетом. И эта цифра не уменьшается, она даже растет".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, многие государства запрещают либо ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированную на подрастающее поколение.

"Этот вопрос непростой, в нем присутствует целый набор деликатных и сложных моментов, включая дискуссионные медицинские и даже политические нюансы. Но правительству все же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду, прежде всего, здоровье наших детей".Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:59, Сегодня
Токаев выступил на Августовской конференции
Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки
14:29, Сегодня
Токаев поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и бесполезных проверок
президент РК Касым-Жомарт Токаев
14:19, Сегодня
О десятикратном росте числа призеров олимпиад из сельских школ заявил Касым-Жомарт Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат набрал три очка после первого тура
15:13, Сегодня
Юношеский "Кайрат" разгромил "Вулверхэмптон" на престижном турнире в Пекине
Sports Mole спрогнозировал поражение &quot;Кайрата&quot; в матче с &quot;Андерлехтом&quot; в ЛЧ
14:50, Сегодня
Sports Mole спрогнозировал поражение "Кайрата" в матче с "Андерлехтом" в ЛЧ
Жибек Кулабаева в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
14:31, Сегодня
Жибек Куламбаева проиграла на старте турнира World Tennis в Сербии
Рыбакиной рекомендовали поберечь ногу
14:22, Сегодня
Елене Рыбакиной посоветовали отказаться от участия в US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: