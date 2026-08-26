"Заполонила публичное пространство": Токаев выступил против агрессивной рекламы фастфуда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, поручил правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что агрессивная реклама фастфуда заполонила публичное пространство.

"Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны. Под наблюдением медиков находится около 7 тыс. детей с сахарным диабетом. И эта цифра не уменьшается, она даже растет". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, многие государства запрещают либо ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированную на подрастающее поколение.

"Этот вопрос непростой, в нем присутствует целый набор деликатных и сложных моментов, включая дискуссионные медицинские и даже политические нюансы. Но правительству все же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду, прежде всего, здоровье наших детей". Касым-Жомарт Токаев

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