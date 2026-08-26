Казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов

Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что в условиях наступления новой цифровой эпохи именно человеческий капитал становится важнейшим фактором развития, и это сильная сторона Казахстана.

"Наши дети талантливы и показывают высокую конкурентоспособность на мировой арене. На днях Акорду посетила группа победителей международных интеллектуальных олимпиад, чтобы получить заслуженные награды. Мною поручено в этом учебном году принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей. Денежные премии будут выплачиваться не только за успех на олимпиадах, но и за победы в конкурсах научных проектов". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что передовые технологии в синергии с интеллектуальным потенциалом молодежи уже дают серьезный экономический эффект.

"Создаются новые стартапы, появились первые "единороги". Чтобы масштабировать этот опыт, необходимо создать инновационную экосистему, в которой образование занимает ключевое место. Поэтому в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта начат переход на платформенную модель управления отраслью". Касым-Жомарт Токаев

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