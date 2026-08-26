"ИИ – это не забавная игрушка": Токаев призвал срочно научить детей и педагогов правильно использовать его

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, призвал принять срочные меры, направленные на правильное применение искусственного интеллекта (ИИ) детьми и педагогами, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в мае текущего года подписал специальный указ о внедрении искусственного интеллекта в систему образования.

"Но его исполнение перед новым учебным годом не обеспечено в должной мере. Это большое упущение. В чем причина? По любому, это недопустимо в условиях опережающего развития технологий. Ситуация требует принятия срочных действенных мер по систематизации и правильному применению искусственного интеллекта детьми и педагогами. Забегая вперед, могу сказать, что в Послании поставлю задачу использования цифровых инструментов, даже смартфонов, молодежью, включая тех, кто живет в сельской местности, для получения регулярных экономических и финансовых доходов". Касым-Жомарт Токаев

Нам, как отметил глава государства, предстоит перейти от цифрового государства к цифровой народной экономике.

"Другими словами, искусственный интеллект и его инструментарий – это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. Так должно быть. В сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые и организационные стороны использования искусственного интеллекта. Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионально-технического образования". Касым-Жомарт Токаев

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