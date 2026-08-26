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Общество

Токаев: Мы – нация победителей

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:15 Фото: akorda.kz
Человек, который боится сделать шаг, не верит в свои силы и бесконечно жалуется на жизнь, обрекает себя на мрачное будущее. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, сообщает Zakon.kz

Президент подчеркнул, что "наша общая задача – защитить молодое поколение от духовных болезней и предрассудков".

"В этом вопросе огромная ответственность возлагается на систему образования и просвещения. Поэтому наши педагоги должны, прежде всего, воспитывать смелых граждан с чистыми помыслами, добрыми намерениями и твердой верой в добро и светлое будущее".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что "задача ұстазов – воспитать новые поколения оптимистов, а не страдающих печалью (мұң), неуверенных в себе страдальцев, сеющих вокруг семена депрессии".

"Мы – нация победителей, готовых к преодолению всех трудностей и угроз, уверенно смотрящих только вперед, верящих в светлое будущее, а не ищущих причины трагедий, поражений, неудач, а также психологических комплексов в историческом прошлом и в других государствах и народах".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "именно патриотичные, образованные, прогрессивные и трудолюбивые граждане станут той движущей силой, которая обеспечит процветание нашей страны".

"Искренне радует, что эти прекрасные возможности я уже сегодня отчетливо вижу в наших молодых людях".Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил президент, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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