В вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал нашей страны – Токаев

На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции Касым-Жомарт Токаев заявил, что истинный патриотизм заключается в плодотворном и упорном труде. Каждая профессия важна, никакой труд не бывает плохим, любой труд приносит пользу нации, сообщает Zakon.kz.

Созидательный труд, по словам президента, – это высшая форма человеческой самореализации, а обязанность государства – признание заслуг трудолюбивых граждан и справедливая оценка их деятельности.

"Там, где царит уныние, никогда не будет развития. Как говорил великий Абай: "Самый жалкий человек на свете – это человек без устремлений". Сфера просвещения должна стать маяком, освещающим путь нации к прогрессу. Отрадно, что молодое поколение казахстанцев с оптимизмом смотрит в завтрашний день. В этой вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал нашей страны", – заявил глава государства.

Он также указал, что воспитание ответственных и добросовестных граждан, которые станут опорой Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана, – наш общий долг.

"Мы должны работать сообща, чтобы построить прогрессивное государство. Народная мудрость гласит: "Білім – таусылмас қазына" ("Образование – неисчерпаемая сокровищница"). Только опираясь на знания и науку, мы сможем достичь всех поставленных целей. Уверен, что благодаря квалифицированным педагогам, талантливой молодежи и непоколебимому единству наша страна справится с любыми вызовами. Учитель – светоч нации. Его самоотверженный труд заслуживает особой признательности. Желаю успешного нового учебного года!" – подытожил Токаев.

На мероприятии президент вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан.