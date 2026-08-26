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Общество

В вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал нашей страны – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:18 Фото: akorda.kz
На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции Касым-Жомарт Токаев заявил, что истинный патриотизм заключается в плодотворном и упорном труде. Каждая профессия важна, никакой труд не бывает плохим, любой труд приносит пользу нации, сообщает Zakon.kz.

Созидательный труд, по словам президента, – это высшая форма человеческой самореализации, а обязанность государства – признание заслуг трудолюбивых граждан и справедливая оценка их деятельности.

"Там, где царит уныние, никогда не будет развития. Как говорил великий Абай: "Самый жалкий человек на свете – это человек без устремлений". Сфера просвещения должна стать маяком, освещающим путь нации к прогрессу. Отрадно, что молодое поколение казахстанцев с оптимизмом смотрит в завтрашний день. В этой вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал нашей страны", – заявил глава государства.

Он также указал, что воспитание ответственных и добросовестных граждан, которые станут опорой Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана, – наш общий долг.

"Мы должны работать сообща, чтобы построить прогрессивное государство. Народная мудрость гласит: "Білім – таусылмас қазына" ("Образование – неисчерпаемая сокровищница"). Только опираясь на знания и науку, мы сможем достичь всех поставленных целей. Уверен, что благодаря квалифицированным педагогам, талантливой молодежи и непоколебимому единству наша страна справится с любыми вызовами. Учитель – светоч нации. Его самоотверженный труд заслуживает особой признательности. Желаю успешного нового учебного года!" – подытожил Токаев.

На мероприятии президент вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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