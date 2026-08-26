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Общество

Без очередей и остановок: водителям сообщили хорошую новость по оплате платных дорог Казахстана

платная дорога, пункты оплаты, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:32 Фото: Telegram/qazavtojol
АО "НК "КазАвтоЖол" предлагает пользователям платных автомобильных дорог республиканского значения использовать RFID-метки для автоматической оплаты проезда, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что технология позволит сократить время прохождения пунктов взимания платы и уменьшить очереди.

"RFID-метка устанавливается на автомобиль и привязывается к его государственному регистрационному номеру и лицевому счету пользователя. При проезде система автоматически распознает транспортное средство и списывает оплату с баланса без необходимости останавливаться", – рассказали в пресс-службе АО 26 августа 2026 года.

Уточняется, что метки предоставляются бесплатно.

Получить и установить их можно на пунктах взимания платы на платных участках республиканских дорог. Сотрудники помогут привязать устройство к автомобилю.

В "КазАвтоЖоле" подчеркнули, что использование меток повышает пропускную способность пунктов оплаты и делает проезд более удобным, особенно в периоды повышенного трафика.

Водителям рекомендуют заранее получить бесплатную метку и поддерживать положительный баланс лицевого счета, чтобы оплачивать проезд автоматически и без остановки.

Как сообщается, по вопросам получения и использования RFID-меток можно обратиться в колл-центр по номеру 1403.

19 августа 2026 года стало известно, что на трассах республиканского значения появились специализированные пикапы технической помощи АО "НК "КазАвтоЖол", которые оборудованы необходимым набором инструментов и оборудования для оказания первичной помощи на дороге. К ним могут обратиться за помощью водители, у которых возникли проблемы с автомобилем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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